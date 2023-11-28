助力老百姓在家门口便捷就医

“通过面对面指导、手把手教技术，毫无保留地传授知识，我的业务水平有了明显提升。”刚刚结束京蒙交流学习的内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院医生高艳说。

近年来，阿鲁科尔沁旗以京蒙对口帮扶为纽带，与北京市昌平区对接成立了党建联合体，建立人才交流合作长效机制。昌平区通过专家下沉、进修培训、双向转诊、远程医疗等方式推动阿鲁科尔沁旗医疗技术、人才培养、科学研究多维度提升。多年的合作交流，让首都地区先进的医疗理念、精湛的医疗技术在阿鲁科尔沁旗落地生根、开花结果。

近年来，赤峰市持续深化党建融合发展理念，采取多种联建方式成立党建联合体，推动京蒙两地医院等多方联合共建，引进医疗、科技、人才等优势资源，拉近了京蒙距离，畅通了交流渠道，拓宽了合作领域。截至目前，京赤两地互派挂职干部、专业技术人才4884人次，两地1456个乡镇、企业、医院签订结对帮扶协议，赤峰医疗事业得到长足发展。

“镇里医疗水平有限，一直以来都以为是老花眼，直到北京专家确诊说是老年性白内障，这才对症下药，现在舒服多了。”林西县林西镇村民李雅芝回忆首都医科大学来家门口义诊时说。

作为京蒙协作的“子项目”，医疗协作一直是林西县与北京丰台区共建项目的重要组成部分。丰台区妇幼保健医院、中西医结合医院等医疗机构先后选派21名专家到林西县乡镇中心卫生院、社区卫生服务中心开展义诊活动，为常年受病痛折磨的患者送来福音。

据统计，2015年以来，京赤两地在医疗、教育等领域开展培训600余次，培养各类人才3.6万余名。接下来，在自治区京蒙协作“医疗倍增计划”的加持下，京赤协作将向着更深层次、更宽领域不断迈进。