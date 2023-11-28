中医药“出海”迈出新步伐

图为扬子江药业集团生产车间。

扬子江药业集团供图

“中国—柬埔寨中医药中心”在柬埔寨首都金边揭牌；肯雅塔大学、山东中医药大学和肯尼亚山东商会在肯尼亚首都内罗毕签署合作备忘录，计划在肯尼亚合作成立“中国—肯尼亚中医药中心”……近期，多方推动中医药文化加快“走出去”，中医药“出海”迈出了新步伐。

国家中医药管理局相关负责人日前表示，中医药已经传播到世界196个国家和地区，全球治疗人数已达世界总人口的1/3以上。今年1月至9月，扬子江药业集团的蓝芩口服液、枸橼酸他莫昔芬等10多个中药和原料药在俄罗斯市场的出口额同比增长299%。截至10月中旬，扬子江药业集团累计有98个品种出口到31个“一带一路”共建国家和地区。“企业在国际化发展中，注重发挥在中医药领域的资源优势，传播中医药文化和理念，助力建设‘健康丝绸之路’。”扬子江药业集团党委书记、董事长、总经理徐浩宇说。

国家中医药管理局相关负责人表示，中医药为共建“一带一路”国家改善民生、促进医疗卫生事业可持续发展，以及增进文明互鉴、促进民心相通、维护人类健康福祉作出了积极贡献。

为推动中医药产业高质量发展，让中医药更好地“走出去”，一系列政策措施出台。2021年，国家中医药管理局等印发的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》提出，进一步扩大中医药全球应用范围。今年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出推进中医药现代化、产业化，推动中医药走向世界。

在政策助力下，中医药企业积极参与推动中药标准与国际接轨。扬子江药业集团承担了15个中药材《欧洲药典》植物专论研究工作，其中蓼大青叶、水红花子、虎杖、鱼腥草、泽兰5个品种已载入《欧洲药典》。蓼大青叶成为中国参与研究的首个进入《欧洲药典》的中药材品种。

“要推进中医教育，在国内学习中医的留学生，在国外参加培训的中医师、针灸师等，都是中医药国际化的基础。”北京中医药大学人文学院教授邓勇说。

为持续加强与国际医药领域的合作与交流，扬子江药业集团加大国际人才培养力度，与中国药科大学探索共建留学生产教融合教育中心，首期来自东南亚和非洲的13名留学生，已开展一系列专业学习。9月，扬子江药业集团与法国里昂商学院共建“大健康产教融合创新中心”，培养复合型、应用型国际化人才。