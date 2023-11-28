西藏：健全养老服务 守护“夕阳红”

新华社拉萨11月27日电 （记者王泽昊）未至隆冬，西藏那曲市聂荣县，这座海拔4700多米的藏北小城，最低气温已达零下22摄氏度，走在路上，刺骨的寒风直往领口里钻。

但当记者走进聂荣县特殊困难人员集中供养服务中心，屋内的暖流扑面而来，几株青翠的树苗为萧瑟的冬季增添了些许生机。耄耋之年的楚吉靠坐在阳光房的沙发上，惬意地享受着正午的暖阳。手中的木碗里，酥油茶冒着热气。

“我年纪大了也没有家人，能在这里享受免费的集中供养，没想到我的晚年生活会这么幸福。”楚吉感慨。

在那曲还有很多像楚吉一样的特困老人，受益于西藏自治区推行的集中供养服务政策，他们的生活得到更舒适的保障。那曲市民政局相关负责人介绍，截至目前，那曲现有养老服务场所13家，集中供养特困老人1000余人，分散供养特困老人近800人。

近年来，西藏为持续巩固政府兜底养老服务工作，投资建设80家特殊困难人员集中供养服务中心。截至2022年底，已有5800余名有意愿的特困老人实现了集中供养，有效保障了政府兜底特殊群体的养老服务。

在拉萨市社会福利院，老人们围坐在长桌边喝茶打扑克，气氛温馨和睦。“我在这住了快20年了，环境和设施不仅越来越好，娱乐项目也很丰富，感谢党和政府让我们晚年的生活能够如此舒适精彩。”81岁的娣姬说。

“下一步，我们准备在院区内建立诊所，方便老人就医，进一步做好医养结合。”拉萨市社会福利院负责人邓君说。

拉萨市民政局相关负责人表示，近年来，拉萨市实施特困人员供养机构运营机制改革，依托智慧养老平台建设及巡视探访服务等政府购买服务项目，实施居家养老服务和“公建民营”社会化养老服务模式，推动养老服务供给结构不断优化。

阿里地区噶尔县昆莎乡74岁的次仁拉松老人膝下无子，生活无法自理，5年前搬到阿里地区特殊困难人员集中供养服务中心生活。“别看外面冷飕飕的，但屋里早就供暖了。”他喝着酥油茶说，“护理员经常帮我们洗衣服、剪指甲、洗澡。我们不仅身上暖和，心里更是暖暖的。”

随着城乡一体的“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的养老服务体系不断健全，在西藏，越来越多像次仁拉松一样的老人实现老有所依、老有所养，拥抱幸福“夕阳红”生活。