虚拟体育，丰富健身选择（新生活 新体验）

10月，在激昂的乐曲和美好的祝福中，杭州亚运会圆满落下帷幕。一段时间以来，“沉浸式体验”亚运会掀起全民健身热潮：多地景区推出“体育+旅游”线路，家门口的体育公园、健身步道也越来越多。随着智能穿戴设备普及和健身行业数字化进程加快，不少健身活动也逐渐走上“云端”。一网相联、多屏互动，线上线下、随时随地锻炼成为潮流。

近年来，虚拟运动在国内方兴未艾。国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》提出，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。从在家中想玩就玩的虚拟现实（VR）健身游戏机，到各地陆续举办的虚拟体育赛事，虚拟运动正为全民健身提供更丰富的选择。

新体验

·打破场地限制

·丰富训练场景

·降低受伤风险

近年来，随着数字技术与体育健康行业的不断融合发展，利用头戴式显示设备、手柄等进行虚拟运动让更多人实现了“运动自由”。

戴上VR眼镜，以第一视角驾驭滑雪板，伴随奇幻的寒风、音效，体验飞跃崇山峻岭的畅快；坐在划船机上，看着眼前虚拟仿真技术模拟出的大海、湖泊、河流场景，体会畅划大江大河的乐趣……

夏日也能高山滑雪，内陆也能海上赛艇，在家就能与异地好友一同挥拍，作为新形态的运动健身方式，虚拟运动健身把传统体育的内容用虚拟的人机交互形式以及人工智能（AI）、场景仿真等高科技手段呈现，打破了时间、场地和环境等因素的限制。“虚拟运动是运动形式的一种有益补充，不需要太复杂的准备，低门槛、高体验，对于年轻一代有很强吸引力。”上海体育大学经济管理学院院长李海教授说。

上海久事智慧体育有限公司总经理薛晶晶介绍，丰富有趣的虚拟体育场景，不仅能帮助运动者对抗训练“疲倦期”，也提高了一些项目的安全性。

在奥林匹克电竞周的竞技台上，吴静钰头戴VR视觉设备，身穿定位感应装置，与对手在虚拟世界进行一对一非接触式较量，连贯有力的动作赢得了许多观众的喝彩。“虚拟赛场为跆拳道爱好者提供了一个更开放的平台。这里没有性别、体重和年龄段的限制，大家可以在同场竞技中找到更多的乐趣。同时，在虚拟世界中的跆拳道不存在对抗性，降低了受伤的风险。这对不想进行身体对抗，但喜欢跆拳道的人来说是很好的选择。”吴静钰说。

新发展

·数字基建催生新业态

·虚拟体育蕴藏新机遇

·体育产业激发新属性

虚拟运动兴起，得益于数字基建的完善和数字生态的发展。随着高速网络、虚拟/增强现实、人工智能等技术的不断进步，数字生态逐渐完善，为虚拟运动提供了广阔的发展空间。

中国电子云副总裁曹心驰介绍，目前虚拟运动的底层技术包括高并发网络平台，具有高安全、高性能特性的分布式云平台，大数据平台和数字孪生技术等。“高并发网络平台和分布式云平台可以很好地支持保障跨地域、多人次、高频次联动的虚拟体育赛事；大数据平台则可以快速分析一场赛事不同地域、人次的赛事成绩；数字孪生技术则可以把已有的城市数字资源转换成虚拟赛道。”

当前，虚拟运动健身将运动装备与健身软件、平台结合，推动虚拟现实终端及内容兼容适配，支持虚拟现实落地户外与室内、有氧与无氧、单人与多人、休闲与竞技等多元体育运动领域，逐步形成了大众健身的一种新业态。

2022年，上海创办了国内首个虚拟体育综合性赛事——上海虚拟体育公开赛。今年第二届上海虚拟体育公开赛于4月开启，久事智慧体育基于智能模拟设备和互联网竞赛平台，设置虚拟自行车、虚拟赛艇、虚拟赛车、虚拟滑雪、虚拟跑步和动感单车等七大虚拟运动项目。

科技赋能赛事发展，可以在打破环境限制的前提下有效激发体育的休闲娱乐及社交属性，为体育产业发展提供新机遇。“我们国家数字技术的发展，为虚拟体育提供了很好的机遇。这也是中国数字经济和体育产业融合的结果，有可能未来会创造出一个新的产业甚至是一个新的商业模式。比如可以通过虚拟体育赛事这样的平台，把单一的虚拟运动串联起来，形成一种规模经济；另一方面，可能在未来带动一些体育用品制造业进一步成长。”李海说。

新期待

·VR设备更轻便

·动作捕捉更精准

·虚拟场景更多元

去年底工信部、教育部、文旅部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，“支持发展运动项目与虚拟现实技术融合”“提升虚拟健身的大众认知度”。

面向未来，虚拟运动产品如何升级，走入更多百姓家？

“从消费者角度看，他们比较关注舒适度、健身内容、价格等，这对VR设备的光学方案、芯片、电池等硬件配置提出了升级迭代的要求，未来的VR设备将会越来越轻便，也会愈加趋近无感化。”智能穿戴设备企业PICO的消费市场负责人易煊介绍，在内容方面，基于VR场景以及未来在混合现实上的探索，虚拟运动可以将更多元的场景融入其中，打破更多运动项目的壁垒；在体验方面，从业者应当不断升级技术，强化虚拟健身的“真实度”，实现更精准灵敏的全身动作捕捉、解锁全身玩法等。

吴静钰说，她这次使用的设备在经过针对性改进后会有更突出的互动性与可玩性，“这次，系统画面有时会出现失真，技术人员接下来应该会对信号的传输做出改进，我相信虚拟跆拳道在未来会有更好的使用体验。”

小贴士

虚拟运动注意事项

1.进行虚拟运动前，应仔细阅读相关项目的设备须知，正确使用设备不仅可以避免受伤，也能增强运动体验。

2.佩戴VR设备前，要先检查周边环境，确保做大幅度动作时不会碰撞到其他物体，如果VR设备通过数据线连接，最好将线路悬挂在头顶，避免运动时被绊倒。

3.做好热身准备，避免在运动中受伤，虚拟运动结束后，同样需要进行拉伸与放松。

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 15 版）