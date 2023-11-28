一些国家多措并举减少食物浪费（国际视点）

食物浪费是一个全球性问题。根据联合国粮食及农业组织的估计，全球每年浪费和损耗约13亿吨粮食，约占全球生产总量的1/3。联合国2030年可持续发展议程明确提出，到2030年将零售和消费环节的全球人均粮食浪费减半、减少生产和供应环节的粮食损失的目标。为遏制食物浪费，一些国家持续出台政策措施，通过立法、宣传、技术创新等手段，积极倡导节约环保理念，切实减少从“田间”到“餐桌”的食物损耗，推进反餐饮浪费工作，取得一定成效。

巴西——

促进技术创新，减少生产过程损耗

巴西农业研究公司近日发布的一项研究显示，82%的受访者承认今年7月期间曾丢弃浪费过食物，巴西每个三口之家平均每年浪费的食物价值约为1630雷亚尔（1美元约合5雷亚尔）。巴西智库瓦加斯基金会的数据显示，平均每个巴西人每年因超量购买而扔掉的食物超过40公斤。

为减少食物浪费，倡导绿色节约风尚，巴西政府推出了多项举措。此前颁布的《减少食品损失和浪费跨部门战略》旨在通过综合性跨部门管理，预防和减少食品损失和浪费，包括研究分析食物浪费解决方案，推动技术创新，开展公众教育活动等。巴西政府还专门设立“全国食品损失和浪费宣传周”，不断增强社会各界对减少食品浪费的认识，鼓励商家开展优惠活动及时消化库存。

巴西有相当一部分食物在生产处理环节被损耗。巴西国家商品供应公司公布的数据显示，2020年巴西生产的约2.45亿吨大米、玉米、大豆和小麦中，有近3700万吨在收获、储存、运输和加工的过程中被浪费。巴西为此积极支持相关环节的技术创新。

巴西食品技术研究中心是该国较早开展食品加工及保存方法改进、减少食物浪费的研究机构。该机构通过改进包装技术抑制食品表面微生物繁殖，进而延长食品保质期。一些冷链物流公司则利用人工智能等技术，实时监控冷链系统并通过联网传感器在温度超出预期时发出警报，确保冷冻食品得到妥善储存。还有一些初创公司利用计算机视觉技术和无人机收集到的图像分析，让生产者精准施用农药，以减少生产过程中的粮食损失、提高生产力。

在圣保罗州，一家名为“看不见的食物”的初创企业推出应用程序，旨在将剩余食品与位置最近的潜在接受对象实现对接。该企业创始人丹妮拉·莱特表示：“我们通过这一平台建立起合适的捐赠与接受机制，可以精准找到真正需要食物的群体，在减少食物浪费的同时缓解饥饿问题，有效减少温室气体排放。”

阿联酋——

食品银行牵头，有效处理剩余食物

近期，阿联酋食品银行发布《2023年至2027年食物盈余分配战略》，计划到2027年前减少30%的食物浪费，力争到2030年将这一数字提升至50%。新战略明确提出，加强与当地农户、食品行业、餐馆、酒店等合作，鼓励人们以捐赠方式处理盈余食物以减少浪费，并将定期进行相关评估。

作为一家非营利性慈善机构，创建于2017年的阿联酋食品银行成立至今已累计分发超过5000万份食物，与超过200家餐馆、超市和酒店建立伙伴关系，并与沙特、埃及、苏丹和科威特等国的食品银行签署合作备忘录。根据新战略，阿联酋食品银行将加大宣传力度，号召学校、政府部门和私营企业等不断提高对食物浪费的关注度，推动相关机构充分利用剩余食物。“必须以可持续发展的角度看待食物浪费的控制问题。未来将继续借鉴其他国家的先进经验，对剩余食物进行更有效的管理。”阿联酋食品银行董事会副主席达乌德·哈吉里表示。

随着外卖业务兴起，阿联酋食品银行加强与各大外卖平台的联系合作。外卖平台可通过内部网络与合作商家完成对接工作，通知其捐赠剩余食品，提供给有需要的群体。这项工作还被纳入社会责任和志愿服务评价体系，以提高商家参与节约食物行动的积极性。“这是双赢的合作。参与解决食物浪费的全球行动意义重大。”一家外卖平台负责人阿尼斯·哈布表示。

阿联酋政府、私营部门和社区等共同行动，发起各类减少食品浪费号召，倡导负责任和可持续的消费行为。今年3月，阿联酋有关部门出版了《食堂和自助餐厅实用指南》，通过开展节约食物科普宣传、餐厅直观展示餐食分量等方式，指导餐饮从业者和消费者减少食物浪费。

“通过一系列创新手段，减少食物浪费的进程会更加系统化和可持续。”阿联酋气候变化与环境部部长玛丽亚姆·穆海里表示，减少食物浪费需要多方合作、久久为功。“今年是阿联酋可持续发展年，我们正努力采取行动。”

德国——

成立专门工作组，多方参与行动计划

不久前，德国联邦食品和农业部与14家批发及零售企业代表签署了《反对浪费粮食协议》，承诺到2030年减少50%的食物浪费，并承诺在与供应商、消费者、食物再分配组织等各方对接中切实减少食物浪费。协议对季节性剩余食品的再分配、控制临近保质期食品价格、食品行业员工再培训等做出了明确规定。

根据德国联邦环境、自然保护、核安全和消费者保护部的统计，截至2020年，德国每年粮食浪费量约1100万吨。德国联邦食品和农业部的数据显示，如果私人家庭的粮食浪费量减少50%，德国的温室气体排放量可减少600万吨二氧化碳当量。

为有效减少食物浪费，德国成立了由多个政府部门组成的专门工作组，在德国可持续发展战略、联合国2030年可持续发展议程、欧盟《废物框架指令》等多个框架下，定期研究制定应对食物浪费的报告。德国还设立了多部门对话论坛，制定了减少食物浪费的具体措施和精确到部门的目标，包括初级生产和加工对话论坛、批发和零售商对话论坛、避免餐饮业食物浪费对话论坛、私人家庭对话论坛等。这些论坛每年定期举办会议，就相关措施和进展沟通协调。

德国一些企业、民间组织等也积极倡导减少食物浪费理念与行动。德国有超过960家食品银行集中收购食品生产或零售商准备处理掉的剩余食品并进行免费发放。智能手机应用程序Too Good To Go与多家酒店、餐厅、超市等达成合作协议，消费者可查看是否有商家出售当天的剩余食品，并以较为合适的价格购入。

针对航空业的食物浪费问题，德国汉莎航空专门引入人工智能技术，以进行更为精细的计算与监测。目前正在研发的食品探测器，能够对每次飞行后回收的餐饮托盘进行拍照，并通过计算机视觉人工智能系统进行分析，识别出未被吃完的餐食成分、剩余食品重量等，从而清楚了解每次航班的食物浪费量，这有助于航空公司根据不同航线的具体需求和偏好定制餐食。据估计，这一智能方案有助于节省5%—10%的航班食品，并有望于2024年投入使用。

（本报里约热内卢、迪拜、柏林11月27日电）

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 14 版）