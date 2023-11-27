国家药监局通告39批次不符合规定化妆品

人民网北京11月27日电 （记者孙红丽）国家药监局近日发布通告，在2023年国家化妆品抽样检验工作中，经江西省药品检验检测研究院等单位检验，产品标签标示注册人为广东御神健康咨询管理股份有限公司、生产企业为广州市绮易美化妆品有限公司生产的塑美大健康隔离防晒乳等39批次化妆品不符合规定。

记者梳理通告信息发现，此次不符合规定的39批次化妆品主要涉及防晒、面膜等产品。其中防晒产品占比接近一半，主要不符合规定项目为成分比对。面膜产品主要不符合规定项目为菌落总数、霉菌和酵母菌总数。

另外，产品标签标示注册人为广州市诺兰精细化工有限公司生产的WORLD MASK KIND草本靓肤面膜粉被检出铅超标。产品标签标示生产企业为广州花木采研生物科技有限公司生产的鹿小新草本祛痘凝胶水杨酸浓度1.7%，与限值0.5%相比，超标3倍左右。

根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》，国家药监局要求北京、上海、广东省（市）药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附：39批次不符合规定化妆品信息