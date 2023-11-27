滦州市人民医院：健康义诊送温暖，医心为民暖人心

11月23日的早晨格外寒冷，滦州市人民医院院长张树全带领第十五党支部党员及志愿者们，冒着严寒驱车赶往九百户镇宜安村，为当地村民们上门送义诊送温暖，以实际行动深入推进医心向党·医路有我“创A书记”项目实施。

张树全带领着神经外科、肿瘤科、心内科、妇科、眼科、中医科、超声科等多个专业组成的专家团队，一到达现场便投入到忙碌的义诊工作中，认真细致地为村民们询问既往病史、查看检查结果、接受村民们的咨询、耐心解答相关健康问题，为他们提供了专业的用药和生活指导，并进行了心脏病、高血压、糖尿病等常见疾病的科普讲解。

义诊活动中，村民们享受了免费的眼底疾病及眼前节疾病筛查及血糖、血压、超声、心电图等检查项目，此外，医院还将先进的车载CT车开到了村里，解决了村民们在基层卫生院不能够进行CT检查的实际问题，让他们切实享受到了送到家门口的优质、便捷的诊疗服务。

本次义诊活动共为村民节约检查及诊疗费用2万余万元。一名因高血压前来义诊的大妈感激地说：“我们村离县城太远了，而且孩子们都在外打工，我们去县城看病太困难，这下可好了，县医院的专家到我们家门口给看病来了，还能免费做检查，真是感谢党和医院的好政策啊！”义诊活动持续了整整一天时间，得到了村民们的一致好评，真真正正地解决了他们看病难、看病贵、看病不便捷等实际问题。