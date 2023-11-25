11月20日，“科学健身进机关送健康”活动走进中国科学院信息工程研究所（以下简称“中科院信工所”），为中科院信工所的职工们带去了健康的暖意。本场活动由中央和国家机关工会联合会、国家体育总局群众体育司主办，国家体育总局社会体育指导中心承办，国家体育总局运动医学研究所、国家体育总局体育科学研究所为支持单位，人民健康为执行平台。

活动旨在传播全民健身文化，推广科学健身理念，助力广大干部职工以饱满热情和健康体魄高效工作、快乐生活。

活动现场开设科学健身站、科学健身互动体验、体质监测、健康管理等主题关爱专区，通过丰富的体验形式让大家知晓如何将健康管理、营养膳食落到实处。

图为“科学健身进机关送健康”活动走进信工所

国家体育总局群众体育司司长丁东在参与体验了本场活动后说：“要以体育健康为先导，积极营造全社会主动健康的氛围。”

当天的“科学健身大讲堂”邀请到了国家体育总局体育科学研究所研究员闫琪，他以“健康背景下的功能训练运动处方——预防损伤、缓解慢性疼痛、提高生活质量”为主题进行了分享。

活动还邀请国家体育总局运动医学研究所体育医院运动创伤外科周敬滨、运动创伤骨科解强和功能监测科梁辰三位主任医师来到现场，针对职工关心的运动创伤的防治、慢性病运动处方等内容给出专业性的指导意见。