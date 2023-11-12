吉林首个大型自然人群队列启动建设

中新网长春11月11日电 (记者 郭佳)梅河口市自然人群队列研究11日启动，这标志着吉林首个自然人群队列正式开始建设。该队列致力于明确中国东北地区经济转型期(城镇化)慢性疾病的特征，为制定东北地区慢性病预防和控制对策，开发新的干预和治疗手段提供证据。

人群队列研究是一种流行病学前瞻性研究方法，通过对选定的健康人群在一段时间内进行跟踪观察，以研究某些因素(如生活方式、遗传因子等)如何影响特定健康结局的风险。建立自然人群队列可以更准确地反映一般人群的实际情况，有助于辨识疾病的真实风险因子。

该队列将以梅河口市70万居民为框架人群，建设大型自然人群队列，阐明若干东北地区特殊环境、饮食和遗传因素与重大慢性疾病发生、发展、治疗和转归的关系，重点围绕膳食、环境、生活习惯等具有东北地区特色的暴露因素，对代谢综合征、高尿酸血症、糖尿病、恶性肿瘤等东北地区常见慢性病的影响开展系统流行病学研究。

吉林大学白求恩第一医院是该队列建设的牵头单位和实施机构。该院介绍，该队列的建设不仅要构建信息管理平台和人类遗传资源管理平台，还要与梅河口市相关部门实现数据对接，同时要建立核心科研管理人员队伍，定期开展随访和管理，并逐步构建一批特色子队列。

吉林大学白求恩第一医院党委书记吕国悦表示，2024年，该队列将从梅河口市40岁至80岁的人口中选出10万人启动基线调查，进行流行病学的抽样，大概明确重点研究方向，给出必需的干预措施，更重要的是借此来完善相关软硬件条件，为后续工作打好基础。

吕国悦表示，美国弗明翰心脏研究队列是世界上随访时间最长久的队列，有70多年的历史，现今全球所有为人熟知的心脏疾病干预措施和饮食调整方法基本都来自这项队列研究。“由此可知，时间越长，获得的数据越权威，因此这是一件需要几代人久久为功的事业。”

目前，泰州队列、中国慢性病前瞻性研究、东风—同济队列、中国国家出生队列、百万级自然人群国家大型健康队列、开滦队列、China—PAR队列等是中国知名度较高的人群队列，其研究成果在各领域的应用越来越广泛。

复旦大学泰州健康科学研究院执行院长陈兴栋表示，随着科学技术的发展，大型人群队列已经成为国际上生物医药产业和大健康产业发展的重要基石，最近几年，泰州队列除了在公共卫生领域的布局之外，也在朝着这个方向发展。