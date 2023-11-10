八大健康习惯可减缓人体衰老速度

科技日报北京11月9日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》网站7日报道，美国哥伦比亚大学科学家开展的一项新研究发现，不吸烟、定期锻炼以及控制胆固醇等8种健康习惯可能会延缓衰老速度，使人的生理年龄比实际年龄年轻。相关论文将于11月12日在费城举行的美国心脏协会科学年会上提交。

美国心脏协会此前提出了“生命八要素”以帮助人们改善心血管健康。这八大要素（健康习惯）包括：每周进行至少150分钟中等或75分钟剧烈的体育锻炼；均衡饮食，多吃蔬菜、坚果和瘦肉蛋白；不吸烟；每晚保证7—9小时睡眠；保持健康的体重；控制胆固醇；控制血糖；控制血压。

在最新研究中，梅尔曼公共卫生学院的努尔·马卡里姆及其同事发现，遵循这份清单不仅可以促进心脏健康，还可以减缓人体的衰老过程。

马卡里姆团队评估了6500多名参与者遵守这份清单的情况。这些参与者报告了他们在饮食、锻炼、吸烟和睡眠建议等方面的遵守情况，研究团队还测量了他们的体重、胆固醇、血糖和血压。该团队还通过测量参与者体内与代谢、炎症和器官功能有关的化学物质（如葡萄糖和肌酐）的水平，计算出了参与者的生理年龄。

与按照日历计算的实际年龄相比，生理年龄能更全面地反映了一个人的衰老情况。

研究小组发现，最遵守“生命八要素”的参与者的生理年龄平均比其实际年龄小6岁；而最不遵守八要素的参与者的生理年龄平均比其实际年龄大4岁。

马卡里姆指出，遵循“生命八要素”可以减缓身体的衰老过程，而这会带来很多好处，包括延长无病年限、降低过早死亡的风险等。

未来，医生可以监测一个人对“生命八要素”的遵守情况，以衡量他们的生理衰老速率以及心脏健康状况，从而促进早期干预和预防。