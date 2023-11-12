上海张江初步形成细胞和基因全产业链 发展势头强劲

中新网上海11月11日电 (记者 陈静)“2022年浦东新区生物医药全产业规模已经超过3300亿元，全中国15%的原创新药和10%的创新医疗器械在浦东新区诞生。2023年至今，浦东新区已有4个一类新药获批上市。”上海市浦东新区科技和经济委员会主任李慧11日在此间表示，经过三十余年砥砺发展，浦东新区在生物医药产业上已形成创新主体、人才、资本、成果高度汇聚的优良创新生态，成为全国生物医药产业核心区域之一。

如今，生命健康产业已成为全球最为关注的领域和全球经济增长的重要引擎，细胞与基因治疗是最热门、最具前景的方向之一，近年来各类创新成果持续涌现，产业快速发展。

在11日开幕的“2023张江细胞与基因治疗产业国际峰会暨第四届合成免疫学前沿论坛”(下称：峰会)上，记者了解到，近年来，位于浦东新区的张江，细胞和基因全产业链已初步形成：上百家细胞与基因产业链上下游相关企业汇聚，涵盖细胞存储、研发、智造、应用、装备多个领域。李慧指出，细胞和基因产业是浦东新区重点布局的未来产业方向，并认为，该区产业基底厚实，发展势头强劲。这位官员解释，浦东新区相关企业主体高度集聚：现有细胞和基因治疗产业领域的上下游企业120多家。同时，创新产品加快上市，除了已有2款细胞基因产品上市外，目前有3款产品处于上市审评阶段，预计明年还有2到3款将提交注册申请。在浦东新区，创新产品后继管线储备也很丰富：现有临床研发管线在国内占比近1/3，除了CAR-T外，在基因疗法、干细胞疗法、免疫细胞疗法等细分领域亦有广泛布局。

中国科学院深圳先进技术研究院副院长刘陈立表示，如今，细胞与基因治疗技术突破及产业化步入发展快速轨道，持续向外拓展应用领域。美国与欧洲地区国家将细胞与基因治疗产业视为引领未来生物经济发展的关键支撑，纷纷出台产业政策。在中国，各级政府也不断加大对细胞与基因治疗产业发展的政策支持。特别是上海，以张江为代表，为细胞与基因治疗产业发展做出一系列引领性探索。

当日，中国工程院院士田志刚、中国科学院深圳先进技术研究院副院长刘陈立、上海市病毒研究院院长管轶、上海交通大学医学院上海免疫学研究所所长苏冰、复旦大学复杂体系多尺度研究院院长马剑鹏、世界免疫治疗理事会会长Bernard A. Fox，与多所高校、医疗机构的专家学者和业界代表共同聚焦探讨产业热点、行业痛点及未来发展。

李慧表示，到今年，峰会已经连续举办四届，成为浦东新区推动细胞和基因产业交流对接的重要平台。本次峰会发布多项科研进展。

据了解，为进一步促进产业合作和交流，加快创新成果孵化和项目落地，本次峰会开展了“第三届张江细胞与基因治疗产业创新创业大赛”，来自全国各地的超20个项目参与评选，最终涉及免疫细胞、干细胞、基因疗法、核酸药物等领域的10个项目进入终选评比。

在采访中，记者了解到，2021年10月揭牌的“张江细胞与基因产业园”正积极推进上海市病毒研究院、上海张江合成生物创新中心的落地建设。为加快张江细胞与基因产业园的建设，新的承载空间——总建筑面积超过16万平方米的张江基因岛今年正式开启运营，以满足企业进一步发展的需求。