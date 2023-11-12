北京举办养老护理职业技能大赛 侧重考察选手“居家照护”技能

中新网北京11月11日电 (记者 徐婧) 2023年北京市养老护理职业技能大赛(简称“大赛”)11日启幕。本次大赛吸引了全市1万余名养老护理员参与，经过机构内部选拔、区级选拔赛后，共有510名选手进入市级比拼。

本次大赛由北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局联合举办，北京养老行业协会承办，主题为“弘扬工匠精神、技能促进发展、追梦创新时代”。按照“以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建”的原则，大赛旨在通过广泛动员、选拔推荐、专业竞赛，不断提升养老护理员专业化水平，着力推动建设一支知识型、技能型养老护理人才队伍，积极营造崇尚技能、尊重劳动、关爱养老服务人才的良好社会氛围。

今年养老护理员职业技能大赛是北京市高级别的养老护理类职业技能竞赛，也是北京市养老服务领域参与人数最多、技能水平最高、影响力最广的职业技能大赛。大赛突破以往规格，由北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局首次联合举办，分为初赛、复赛、决赛三个阶段，11月11日至19日为初赛日，11月25日为复赛日。大赛决赛将于12月2日举行。

本次大赛在技术方面对标世界技能大赛中健康与社会照护赛项的标准，综合考核选手基本知识水平和各项技能应用，竞赛内容包括理论知识和实操技能。总成绩中，技能操作比赛成绩占比不低于70%。按照大赛规则，总成绩相同者，技能操作比赛成绩高的排名优先，不设并列名次。

与传统的实操比赛不同，选手要在居家、社区、机构等3个照护服务场景内完成职业功能模块所给出的具体任务，并需要将安全照护、心理支持、人文关怀、健康教育、职业安全与保护等技能贯穿于养老照护服务全过程。据介绍，当前北京市99%的老年人倾向于居家养老，本次大赛也更加侧重考察选手的“居家照护”技能。

本次大赛还设计了持续改进照护计划竞赛，在完成实际照护后，结合老年人现有的情况，制定持续改进照护计划。该竞赛重点考察选手的技术技能创新运用与执行能力、科学照护能力、安全照护能力、健康教育能力、分析问题和解决问题的能力及人文关怀素养。

为加强养老护理员在不同场景下的服务技能，大赛在试题中重点提升了居家老人生活照护中的清洁照护、穿脱衣物、饮食照护、排泄照护、睡眠照护、环境清洁等内容比例，心理支持中的沟通交流和精神慰藉等内容权重也有所提高。

从年龄分布看，大赛中35岁以下的选手占比43%，而且不少是学养老护理相关专业的年轻人。从服务年限来看，3年以上有297人，占比58%。从专业学习经历来看，本次参赛选手曾经在医疗或养老护理专业职业院校学习的有约227人，占比44%。

据了解，大赛经竞赛主办单位初审，北京市职业技能鉴定管理中心备案确认后，成绩合格的选手将按比例颁发养老护理员职业技能一至五级工等级认定证书。综合成绩排名前10名的选手，将分别获得养老护理员职业技能高级技师(一级)、技师(二级)等级认定证书，部分优秀选手还将代表北京参加全国养老护理技能大赛。

北京市委社会工委书记、市民政局局长徐志军表示，希望以本次大赛为契机，完善养老护理员职业技能评价体系，提升养老服务人才队伍专业化、职业化水平，吸引更多优秀的人才加入到养老护理员队伍，切实提升北京老年人的幸福感、获得感、安全感。