“适老”家电营造安心生活

在消费需求激增和国家政策利好的双轮驱动下，适老化改造已成为当之无愧的家居蓝海消费新风口。

当前我国人口老龄化程度日渐加深。第七次全国人口普查结果显示，2020年我国60岁及以上人口为2.64亿人，占比达18.7%；且在我国“9073”的养老格局下，90%左右的老人选择居家养老。如何更好地照顾和关爱老人，使他们能够在舒适、安全的环境中生活，成为一个重要议题。

在居家场景里，智能化、适老化家电技术的出现，为保障老年人健康和生活质量提供了新的解决方案。不过，老年人作为特殊消费群体，心理和行为特征与年轻消费人群存在很大差异，特别是近年来独居、空巢老人日益增多，他们使用家电产品时的安全及产品不适用问题日益凸显。老年人究竟需要什么样的智能家电产品？适老化产品的研发设计有标准可循吗？记者就此进行了采访。

设计更加友好

面对银发经济广阔的市场前景，越来越多企业围绕适老化业务开展布局和延伸。美的推出高科技适老化家电品牌“美颐享”；海尔成立适老产业平台，构建全屋居家适老生态体系；格力发布了遥控器按键排列更简单、字体也更大的“馨天翁”系列空调；松下推出了包括智能电动床、折叠淋浴椅等帮助老年人日常生活和起居出行的产品……“适老化”正在家电、家居领域加速落地。

生活中，这些产品是否真的对老年人更友好呢？记者在某电商平台搜索“老人家电”时，排名靠前两款产品的客服都给出对老年人“简单易上手”的答复，并表示上门安装时工作人员会对产品进行具体操作讲解；在走访一些家电品牌时，导购都能针对“适合老年人使用”要求推荐机型，这些产品一般功能都比较简单。“但对老年人还需要反复教学，可能第一遍教会了，后面又忘了。”北京西红门苏宁易购销售员王冬梅说。

“目前，家电产品大多基于使用对象为一般普通消费群体设计，对于老年人等特殊人群使用产品的情况并未充分考虑。”中国家用电器研究院高级工程师郭丽珍表示，尤其是当前我国正处于人口老龄化的快速发展阶段，这就要求在产品设计、标准制定等方面都不能忽视“老年人需求”，从而衍生出适老化产品的概念。

阿里消费数据显示，2020年至2022年，淘系居家养老空间市场销售金额复合增长率近20%，2022年销售规模超百亿元。同时，在政策导向下，无论是北上广深等一线城市还是基层县城，都在积极推动适老化改造和更新，有效带动居家适老化产品服务供给从杂乱、同质走向体系化、多元化。

基于海尔智家多年的适老化家电研发，海尔就以用户体验的便利化为方向，在安全、健康、人性化等方面进行创新：大字体大按键的关爱系列洗衣机、能听懂老人方言和口音的AI语音智慧保鲜冰箱、可联动智能枕感受老人睡眠状态的卡萨帝银河空调……都是海尔结合老年用户需求，在适老化方面进行的探索。

“智能家电适老化产品不仅要满足智慧控制，更应该服务于人。老年人对智能家电、智慧家庭的需求，本质上是一种对场景的需求。以厨房场景为例，他们要的不是一台冰箱、烤箱，而是想要食物储藏得更新鲜、吃得更健康。”海尔智家适老家电业务负责人表示，目前海尔在产品、场景和生态方面都已进行了适老化全面布局，立足从“单品智能—成套互联—场景定制—生态服务”的发展脉络，持续完善适老化生态，为应对人口老龄化问题提供解决思路。

着眼用户引导

智能经济和银发经济都是大势所趋，但从实际情况来看，适老化产品增长并没有预想的那样显著。据相关数据，作为适老化家电代表的前排选手，2022年2月至2023年1月一个滚动年内，美颐享相关产品在淘宝天猫平台的销售额仅有1300.8万元，而美的仅仅于2022年“双11”期间，就在天猫上卖出了135亿元。这个销售成绩显然与银发经济的潜力极不匹配。

在北京工作的江西姑娘吴晓珍总爱在逢年过节时给远在异乡的父母购置一批智能家电产品，代替自己陪伴老人。但她也向记者说出了一点困惑：“我给爸妈买过智能音箱、洗碗机、扫地机……可他们总说按键不灵敏、看不懂操作界面上的符号，一旦按错了回不去，把他们也急得够呛，最后都懒得用了，可这些产品不都标榜着智能吗？”

老年人究竟需要什么样的适老化产品？《2023中国居家养老空间消费趋势洞察》报告显示，当前居家养老相关产品消费以孝敬经济为主导，子女消费群体占比超七成。子女为父母进行居家适老改造的驱动因素为发现体力下降、记忆力衰退和健康担忧，而中老年人则更多因为发生过安全意外和居住生活体验不佳而进行改造。

在居然之家智能软辅事业部总经理郭晋勇看来，相对于年轻消费群体更加注重产品的功能丰富性和个性化定制，老年人更倾向于简单、直观的操作界面和功能设计，他们对产品的安全性和便利性有更高的要求。此外，老人对于健康管理和关怀方面的需求更为突出，譬如健康监测、智能提醒、紧急求助等功能，他们也会关注产品是否能够提供定制化的健康服务。

“我们卖场推出的一款适合老年人使用的智能家居控制系统和智能床垫销量都很不错。正是基于产品通过了专业评估和测试，确保符合老年人使用习惯和生活需求，同时能够为老人提供贴心的定制化家居设计和安装服务，从而营造舒适、安全的居住环境。”郭晋勇认为，产品提供商和行业各方需共同努力，持续开展用户教育和培训，改善产品的易用性和用户体验，加强安全和隐私保护，以及提供更多价格合理的产品选择，都是解决智能产品落地难问题的关键。

近年来，中老年人自我改善意识有所觉醒，适老化改造理念普及率提升，但行动率依旧偏低。京东零售建材业务部负责人荣宇也提到了针对老年消费群体的“引导”，“老年人并不知道有些商品是适合自己的，年轻子女也不知道老年人其实在生活上一些不便利的问题都是可以通过产品解决的。因此在适老化领域，特别要重视对消费群体的引导，从而让更多老人购买和普及”。

强化标准供给

2022年，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，其中要求发展壮大老年用品产业，重点开发适老化家电、家具等日用产品。可以预见，在消费需求激增和国家政策利好的双轮驱动下，适老化改造已成为当之无愧的家居蓝海消费新风口。

企业如何做，已经有标准可循。近年来，市场监管总局积极发挥标准引领作用，为适应“银发”需求，强化适老化改造标准供给，制定并发布了《适用于老年人的家用电器 通用技术要求》《用于老年人生活辅助的智能家电系统 架构模型》《用于老年人生活辅助的智能家电系统 通用安全要求》等适老化家电国家标准，在产品的操作方式、功能设定、人机交互界面以及产品安全性等方面作出针对性回应，基本构建了适老家电产品及系统的国家标准体系的基础架构。

“但是目前市面上的智能家电产品种类繁多、功能各异，不仅具有远程APP控制、语音交互等功能，还配备了触摸控制键、LED显示屏等部件。功能的多样化也带来了操作的复杂化，使得老年人在使用这些产品时面临越来越多的障碍。”郭丽珍认为，不管科技如何发展，适老化家电首先要考虑安全性，其次是无障碍性和易用性。另外，产品的功能性以及可靠性、舒适性等都是需要考虑的因素。

郭丽珍呼吁，未来，行业要重点关注如何使适老化家电产品和系统更加适配老年人群体，着力解决关注度高的共性问题，如人工智能在智能产品和系统中的应用等。通过加强相关标准的研制，为适老化家电产品和智能系统的开发、设计及检测提供技术准则，打通各类品牌家电使用生态壁垒，进一步扩大适老化产品有效供给，满足老年人使用中的特殊需求。

标准护航发展，服务更要跟上。京东连续四年开启孝老爱老购物节，提供以旧换新、180天可退可换、送装拆清全包、空间局改、可远程追踪进度的装修等全链路服务保障；苏宁易购APP升级“长辈模式”功能，可实现60岁以上用户拨打售后电话人工直达、即打即通；海尔智家在重阳节为老人提供免费检修家电服务……

“整个适老产业都值得再做一遍。过去在这个行业里，商品做商品的、物流做物流的、服务做服务的，相互之间是割裂的，到现在基于适老产品供应链、服务及适老化改造能力的全面升级，我们正努力为老年人提供一站式居家养老解决方案，适老化产业的发展前景和市场空间是无限的。”荣宇说。