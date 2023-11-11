新茶饮“卷”出竞争理性

一杯奶茶里都有啥？在不久的将来，或许只需动动手指点击一下小程序即可一目了然。继上半年携手意大利奢侈品牌FENDI推出联名饮品后，近日新茶饮代表喜茶又有“大动作”：10月26日，喜茶宣布公开所有在售产品的配方原料、营养成分和原料溯源信息，并附上第三方检测报告。对此有专家认为，新茶饮未来有望进入“配料表时代”。

众所周知，在餐饮界，配方常常是商业机密。此番新茶饮品牌主动“泄密”为哪般？答案很多，如迎合消费者的健康诉求、通过营销吸引流量、塑造品牌形象等，但追根溯源还是竞争使然。

还记得几年前动辄二三十元一杯的奈雪的茶吗？如今只需要9块9就能喝上一杯了。“妥协”的奈雪的茶并不孤单。2022年2月，高端新茶饮喜茶率先降价，3字开头价格的饮品从此成为历史；同年3月，乐乐茶宣布部分饮品价格控制在20元以下，最低8元就可以喝到一杯鲜萃茉莉绿……从“一杯难求”到主动降价，不断蔓延的价格战让昔日高高在上的高端新茶饮走下“神坛”，也从侧面映射了日益内卷的新茶饮赛道现状。

据中国连锁经营协会数据，2022年年底在业的新茶饮门店总数达到48.6万家，比2020年年底的37.8万家增长超28%。伴随越来越多参与者入局，各式门店遍地开花，新茶饮市场趋于“成熟”，也加速迎来行业洗牌。于是，面对增速放缓的市场、居高不下的房租、日渐上涨的人工费、越来越同质化的产品，以及越来越理性的消费者，便有了愈演愈烈的营销战、扩张战、价格战，也有了喜茶此次的不寻常举动。要知道，当曾经的新鲜感渐渐退却，在追求甜蜜和快乐的同时，消费者不仅对产品的口味、价格更加敏感，也对糖度、热量、脂肪、蛋白质等指标愈加关注。勇于亮出“底牌”的喜茶不仅借此刷了一波存在感，也在拥抱健康消费新浪潮的同时尊重了消费者的知情权，赢得了好名声，可谓一举多得。

当然，仅仅公开配方原料远远不够。从过去的“喝不起”到现在的“喝不动”，当新茶饮告别野蛮生长，进入存量争夺阶段，未来的市场竞争将会更加激烈。随着行业内卷加剧，无论是高端还是中低端新茶饮品牌都需要直面这样一个现实：曾经一路高歌猛进的新茶饮市场正慢慢挤去泡沫，回归理性。大浪淘沙，谁能笑到最后，不仅取决于口味、价格，更考验着每一个新茶饮品牌的产品创新、品牌营销、供应链建设等方方面面的综合实力。需要注意的是，无论市场风向怎么变，物美价廉的好产品始终是消费者追求的终极目标，也是新茶饮品牌们需要努力的方向。毕竟，既好看好喝又便宜健康的新茶饮，奶茶爱好者们怎么能够轻易拒绝呢。（经济日报 沈慧）