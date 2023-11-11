中消协发布“双11”消费提示——

警惕“退货”“退款”新骗局

“双11”消费潮来临，消费者在通过网络平台购物的同时，要小心不法分子以平台退货退款名义实施诈骗活动。其一般套路为：不法分子事先通过非法渠道获取消费者的购物信息，谎称是电商或物流客服，利用“商品有质量问题”“快递丢失”“会员充值出现问题”等话术谎称进行超额赔付，激发受害人的“趋利避险”心理，然后再诱导消费者离开官方平台，下载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。也有不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续诈骗。

为切实维护消费者合法权益，中国消费者协会近日发出提示，请广大消费者留意：

了解退货退款流程。正规网购平台的退款、赔付款都是从顾客支付账户原路返回，没有所谓的“退款链接”，也无需下载其他APP，要求另行下载APP或扫码入群等大概率是骗子。如果快递丢失，物流公司一般会将等额货款赔给卖家(寄件人)，再由卖家重新发货，不会主动联系收件人进行退款，更不可能提供“退款链接”。凡是接到自称“商家”或“客服”的电话，声称商品需要退款或重新付款时，一定要通过正规流程办理，并第一时间登录官方平台核实真伪。消费者可通过“中消协帮您查”小程序查询家电、钟表、家装服务商的联系方式。

保护个人信息。退货退款诈骗多是非法利用消费者个人信息来实施，所以在日常生活中要提高个人信息保护意识，不随意点击陌生链接，不扫描陌生二维码，不下载陌生软件，不加入陌生群聊，尤其是要保护好自己的身份证号、银行卡账号、验证码等重要信息，预防网络诈骗。消费者可下载“国家反诈中心”APP，开启“来电预警”功能，帮助识别并预警可疑来电、短信、诈骗APP。

警惕涉卡转账。网络诈骗的最后一步大都是诱骗受害人转账。因此，不管什么理由，如果出现提供银行卡账号、密码、转账、汇款等要求时，应高度警惕，立即停止。

网购平台经营者也应高度重视消费者个人信息安全，不断提高信息保护意识和水平，努力营造安全放心的网络消费环境，持续推进消费提质升级。 (本报记者 佘颖)