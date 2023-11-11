专家热议：携手共促妇幼健康 筑牢全民健康基石

妇幼健康是全民健康的基础，也是“健康中国”建设的重要内容。为深入实施妇幼健康促进行动，为妇女儿童健康撑起爱的天空，11月9日，“多方携手共促妇幼健康 筑牢全民健康基石”专题讨论会在第六届中国国际进口博览会期间举行。

中国健康教育中心党委书记、主任李长宁介绍说，近年来，中国健康教育中心按照“健康中国”建设的部署，积极开展健康促进与教育工作，并把妇幼健康作为重要工作内容。通过将健康融入所有政策的落地，助力妇女儿童健康水平提升。在健康素养促进工作中，也把妇女和儿童作为重点人群，比如大家所熟悉的《健康素养66条》，妇幼健康是其中的重要组成部分。“下一步，中心将按照健康中国建设的有关要求，扎实推进健康促进教育工作的高质量发展，在促进人民健康方面发挥积极作用。”李长宁说。

中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童保健部主任徐韬

“在妇幼保健领域我们特别关注生命早期1000天的营养与心理健康干预。”中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童保健部主任徐韬解释说，生命早期1000天是指精卵结合到出生后两岁，这个时间段是人一生的关键时期，生命早期1000天内摄入良好的营养是胚胎和婴幼儿体格生长发育、大脑发育的基础，其摄入的营养会影响终身体能和心理潜能发育。“生命早期的干预可以打破健康和贫困代际传递，所以建议通过对孕产妇的早期筛查干预，提高孕产妇营养水平，避免孕妇的营养不良或营养过剩，为胎儿提供一个健康的宫内营养环境；6个月内婴儿建议纯母乳喂养，6个月后可及时、合理地添加辅食，在添加辅食的基础上，母乳喂养可持续至2岁及以上；如果孕期营养、母乳喂养和辅食添加还是不能满足婴幼儿营养需求，建议同时增加一些维生素和微量元素的补充。”徐韬对儿童营养干预方面提出了相关建议。

上海市第一妇幼保健医院妇产科主任医师段涛

“营养缺乏、心理因素、有毒化学物质等因素可以影响婴幼儿的身心健康。”上海市第一妇幼保健医院妇产科主任医师段涛表示，生命早期1000天是儿童发育的第一个关键阶段，也是决定其未来健康的黄金窗口。胎儿、婴幼儿在生命早期过程中，器官发育、代谢系统和免疫系统建立除了受遗传因素影响外，还会受表观遗传学调控，而有效干预表观遗传学的最大因素就是营养。“为了给胎儿创造一个良好的宫内营养环境，建议孕妇可以补充叶酸、DHA、钙等关键营养素，比如叶酸等复合维生素可以降低多种出生缺陷风险，DHA可改善婴幼儿智力和视力敏锐度”。除了提醒孕妇要注意营养均衡外，段涛还建议孕妇要合理运动、定期产检，践行健康的生活方式。

四川省妇女儿童基金会秘书长徐琳娜

“由拜耳公益支持的‘生命早期1000天营养补充计划’于2021年落地四川，基于我省备孕女性、孕产妇健康保健现状和营养补充需求进行了切实有效的关心和支持，目前已为省内1.5万名正处于备孕期、孕期和哺乳期的妇女送去了大量的健康物资。”四川省妇女儿童基金会秘书长徐琳娜介绍说，今年基金会将依托“生命早期1000天营养补充计划”继续为33500名备孕期、孕期、哺乳期妇女提供营养补充剂和营养干预服务，提升育龄人群的健康意识和孕期保健知识，共同守护母婴健康。

“多年来，拜耳也在持续推进生命早期1000天的母婴健康管理工作。”拜耳健康消费品营养品类负责人顾晓娟介绍说，拜耳为了全力保障妇女儿童的健康发展，一方面不断推陈出新，用多元化的产品助力母婴健康，另一方面也不断践行可持续发展承诺，履行企业社会责任，积极发起、参与并支持各类健康促进行动和公益项目。顾晓娟表示，“未来，我们还将继续扩大与公益机构在妇幼健康领域的合作，通过营养干预、患教、健康检查和筛查等全方位提升育龄期妇女的营养补充和健康意识，提高孕期检查率并降低不良妊娠率、死亡率，以创造优生优育的良好环境”。