专家热议：不断提升县域服务能力 增进群众健康福祉

为助力县医院综合能力持续提升，满足县域居民基本医疗服务需求，11月8日，“提升县域服务能力 增进群众健康福祉”专题讨论会在第六届中国国际进口博览会期间举行，多位嘉宾齐聚上海，围绕“千县工程”、县医院高质量发展、提升县域群众健康获得感等话题展开讨论。

“提升县域服务能力 增进群众健康福祉”专题讨论会举行

“‘千县工程’与紧密型医共体高度结合，有利于补齐县医院的专科短板，加速患者回流，构建优质高效的整合服务体系和可持续发展的卫生生态，进而推动整个县域医疗卫生服务体系高质量发展。”国家卫健委卫生发展研究中心医疗卫生服务体系研究部主任黄二丹介绍说，“具体来讲，就是构建‘5+2+3’的县域专科特色。‘5’是指五个急救中心及相关科室建设，‘2’是指肿瘤防治中心和慢病管理中心建设，‘3’是指每个医院形成三个比较有效的学科群。”

全面提升县域医疗服务能力，基本实现“小病不出乡、大病不出县”目标，需要全社会通力协作。中国疾病预防控制中心慢病中心副主任、县域医院院长联盟信息化与医疗大数据专委会主任委员周脉耕说：“县域医疗机构是城乡医疗卫生服务体系的纽带，是实施分级诊疗制度和健康中国战略的重要支撑。”

嘉宾展开圆桌讨论

妇幼健康是全民健康的基础，县域是妇科疾病管理的第一道防线。会议设置圆桌讨论环节，嘉宾围绕“规范化诊疗、同质化服务 促进县域医院妇产专科高质量建设”议题展开讨论。

如何依托“千县工程”实现县域妇产专科高质量建设？北京协和医院妇产科主任朱兰说：“提供同质化的诊疗对于提升县医院医疗服务能力意义十分重大，依托‘千县工程’，中国县域医院院长联盟妇产科专委会也提出了针对妇产科疾病的五年规划，通过千县调研、医师培训、民众科普、数字化赋能等方式，提升县域诊疗能力。”

提高县域医院女性常见病规范化诊疗和同质化服务水平，是实现女性健康的重要着力点。“我们将通过调研，调动基层医院的能力建设，强调价值医疗，提供高质量的医疗服务。同时促进医疗资源均衡分布，从而带动我国医疗卫生事业的发展。”清华大学医院管理研究院马晶说。

福建厦门湖里区妇幼保健院院长李淑莲分享了医院管理的三点体会：“首先，要确保我们的医疗服务质量，只有我们的医疗服务诊疗水平达到三级医院同质化管理，才能获得老百姓的认可；其次，县级妇幼保健医院诊疗水平有限，要主动寻求上级医院和专科联盟的支持；再者，要创新服务模式，打造‘健康快车’，鼓励医务人员下沉到一线开展健康讲座，让百姓获得更安全、更便捷、更高效的健康服务。”李淑莲说。

县域医院妇产专科高质量发展离不开企业的助力。拜耳健康消费品经典品牌事业部市场总监何颖佳说：“多年来，拜耳致力于倡导女性全生命周期的健康管理，支持专业的学科建设和医疗服务提升项目，助力优质的医疗资源和丰富的诊疗经验传递到县域医院。未来，希望大家共同努力，携手前行，为中国县域医疗服务升级贡献力量。”