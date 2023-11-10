“促进合理膳食 助力乡村振兴”2023年维爱公益行动走进山西繁峙

乡村振兴，教育先行；教育振兴，健康护航。为助力乡村振兴，共同守护农村儿童青少年的“营养线”和“健康线”，近日，人民健康携手中国疾病预防控制中心、北京康盟慈善基金会、维他奶有限公司走进山西省繁峙县，开展“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动。本次活动为当地532名小学生捐赠维他奶营养豆奶，并带来少年健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资。

2023年维爱公益行动走进山西繁峙

繁峙县副县长、教科局党组书记、局长高存国认为，本次维爱公益行动是助推教育事业高质量发展的务实之举，不但为学生们带来了物质上的帮助，更凝结着来自社会各界的关爱和期待。“相信同学们必将承关怀而奋起，化感恩为力量，更加刻苦学习、拼搏进取，回馈社会；老师们也将进一步提高教育教学水平，努力打造让社会满意、家长满意、学生满意的教育，不辜负社会各界的支持和厚爱”。

“推进儿童营养健康事业，营造良好的社会氛围，是我们作为社会力量的职责使命。”人民健康副总经理赵娟表示，未来将继续发挥优势资源，携手各方积极开展全方位、多途径的健康科普和指导，提升人们的营养意识，通过身体力行让营养理念和健康行为渗透到日常生活中，让健康与营养为儿童的快乐成长保驾护航。

“本次爱心捐赠活动，代表着大家对孩子们健康成长的关怀，以实际行动为乡村学生构筑起身心双重健康关爱的爱心校园。”繁峙县滨河小学校长李慧春表示，将以本次活动为推动滨河小学未来发展的动力，通过严谨办学不断强化学校教育事业。“希望学生们感恩社会、追求善美，不断提升自己，用优异的成绩报答父母，用爱心回报社会，传承捐赠者的高尚情怀”。

原国家乒乓球队队员邹阳也参与到活动中，和“选手们”“酣战”数回合，现场回荡着学生们的欢笑声和助威声，好不热闹。“保证膳食平衡、运动足量，对孩子们的健康成长非常重要。”望着孩子们的张张笑脸，邹阳将本次活动比作一次爱心“满格”的温暖之旅，更坦言有机会投身于乡村振兴与健康中国建设的美好事业，也让自己收获满满。“我相信，会有越来越多的公益性活动走进乡村，也会有越来越炽热的目光聚焦乡村儿童青少年营养健康事业。让我们带着爱心与热情，将希望与光明传递给祖国的每一个‘未来’”。

值得一提的是，在众多捐赠物资中，除了营养美味的豆奶，还有让孩子们爱不释手的乒乓球拍，均是由维他奶公司提供的回收纸包盒再生而成的环保产品。“希望通过本次活动，不仅能帮助改善孩子们的营养条件，更加能让孩子们感受到来自社会的关心与关爱，更要把一颗颗环保和创造力的‘种子’播撒在孩子们的心田上，为社会的可持续发展和祖国未来的人才培育建设，尽自己的一份力。”维他奶有限公司相关负责人说。

维他奶员工志愿者带来植物营养和纸包回收知识

“同学们，要想做到‘饮食好’，你们知道每天要吃够多少种食物吗？”在 “三好”促健康科普课堂上，中国疾病预防控制中心慢病处副研究员杨一兵刚刚发问，同学们便争先恐后地举手说“老师我知道”。通过讲台上下的积极呼应，杨一兵在寓教于乐中向学校师生分享了如何在日常生活中实现“饮食好、运动好、睡眠好”的小妙招，帮助他们养成好习惯。维他奶有限公司的员工志愿者还与滨河小学的同学们进行了一场围绕植物营养和纸包回收知识的互动问答，在轻松愉快的互动中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。

“谢谢叔叔阿姨为我们带来的礼物，我们要好好学习，认真吃饭，锻炼身体，以后成为像叔叔阿姨一样的人。”下课后，同学们站在教室门口，向大家挥手道别。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、河北、河南等6省10县的42所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。（冯斯正）