“手拉手”乡村医疗人才振兴计划“名医开讲啦”走进进博会

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。复星医药再次携手海外成员企业和全球医药健康产业合作伙伴参展，展示了多款创新药品与医疗器械。除了产品的展示外，一场聚焦乡村医疗服务水平提升以及乡村医务人员关爱的“手拉手”行动也在复星医药展台汇聚合力。

复星医药相关负责人介绍，早在2017年，上海复星公益基金会就联合多方力量启动了“乡村医生项目”，并发起“手拉手”乡村医疗人才振兴计划，持续关注乡村医生的发展，为基层医疗能力提升贡献力量。本届进博会期间，帮扶专家代表与乡村医生代表相聚复星医药展台，共话基层医疗的传承与健康。

“手拉手”乡村医疗人才振兴计划《名医开讲啦》进博会特别场现场（受访者供图）

“我从小在农村长大，并且有下乡经历，40余年的临床生涯，我始终对于乡村医生有一份情怀。”作为帮扶专家代表，中国中医科学院广安门医院副院长花宝金曾多次深入乡村基层开展帮扶工作。在他看来，当前乡村医生在基层一线守护一方百姓健康，工作非常不容易。同时，乡村医生“留不住”的问题也应引起各方重视。在这其中，乡村医生的待遇、激励机制、职业成长的可持续性等问题亟待解决。

上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任王继光同样心系乡村医疗帮扶和乡村医疗人才队伍建设。他认为，乡村医生队伍建设及专业化能力提升至关重要。目前针对乡村医生的职业培训体系尚不完善，相应的专业培训机制、激励机制也需要政府、医疗机构、企业等社会各界力量共同探索解决方案。

在与帮扶专家面对面的交流当中，贵州省草海镇卫生院中海村卫生室医生陶婷、宁夏回族自治区新庄集乡红川村卫生室医生万兵也道出了很多乡村医生面临的困惑和难题。“乡村医生的待遇保障问题，确实是目前我在工作中深有体会一个‘痛点’。希望社会各界能有一些切实的帮扶和举措。同时，也希望多一些专门针对乡村医生的、接地气的专业化培训，提升我们的专业技能，既要‘留得住’，也要‘看得好’。”陶婷在交流中说。“现在村子里面老人居多，高血压问题也特别突出，但是我对这方面的知识是有所欠缺的，所以很想得到一些专业的指导和帮助。”交流现场，万兵向帮扶专家请教。

对于乡村医生所面临的一些难题，花宝金认为，当前国家越来越重视乡村医生队伍建设，各界在落实培训、帮扶等各项工作中，应注重“可持续性”，为乡村医生提供更广阔的提升空间。针对“留不住”的问题，应提高乡村医生的待遇，并建立相应的激励机制，让扎根乡村更有“盼头”，乡村医生能够更体面地行医治病。而从中医药角度来讲，应充分发挥中医药独特优势，在基层推广中医适宜技术，让乡村医生既有“一招鲜”的专业技能，也有兼顾全科领域的基本诊疗能力。“在此过程中，需要政府、各级医疗机构、媒体、企业等形成合力，为乡村医生队伍建设提供支持。其中，政府应加大投入，出台相关支持政策。广大企业应积极参与，承担社会责任，以公益爱心之举帮扶、支持乡村医疗水平及服务能力进一步提升。”

王继光建议，可以考虑以“政府购买服务”的方式，为乡村医生所提供医疗服务支付相应的费用。“随着乡村医生医疗服务能力和水平的提升，相应的支付额度也随之提高。以此形成良性循环和激励，真正让人才愿意留在乡村，并把乡村医生作为终身职业不断地发展和提升。”王继光说，“对于政府来说，虽然前期出了这笔钱，但是如果能以此把基层队伍拉起来，然后把基层老百姓的疾病预防、早期诊疗都做好的话，能够大大降低医疗负担，减少社会医疗支出。”

上海中医药大学附属第七人民医院肿瘤二科副主任医师吴孝雄也在交流中提出建议。他认为，应按照乡村医生的作用、角色定位，进行针对性培训，制定统一的乡村医生基本技能条目化目录并及时进行更新。同时，要注重在基层培训复合型全科人才，精准掌握、识别当地患者的疾病与自身诊疗能力的边界，防止漏诊、误诊。

上海复星公益基金会秘书长张翼飞致辞（受访者供图）

据上海复星公益基金会秘书长张翼飞介绍，六年来，“乡村医生项目”取得了良好成效，已覆盖16个省、市、自治区的78个重点帮扶县，守护2.4万名乡村医生，惠及300万基层家庭。“基层健康是全民共同的期盼，也是乡村振兴的重要基石。未来，我们将继续积极响应国家政策号召，也期待更多力量加入进来，深度参与乡村医生项目，提高基层公共卫生服务质量和服务水平，助力推进乡村健康发展、乡村振兴建设，助力‘健康中国’目标实现。”张翼飞说。