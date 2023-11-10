广东出台27条措施完善医疗卫生服务体系

中新网广州11月9日电 (记者 蔡敏婕)广东出台27条措施，完善医疗卫生服务体系。根据广东省人民政府办公厅9日在官网发布的消息，《广东省进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》提出，计划至2025年，该省医疗卫生服务体系进一步健全，重大疾病防控、救治和应急处置能力显著增强，中西医发展更加协调；至2035年，建成体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。

根据广东省卫生健康委员会的数据，总体来看，广东医疗卫生服务分级诊疗秩序基本建立，全省99%以上的民众看病留在该省内。居民健康水平提升，全省居民人均预期寿命提高至79.3岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别降至9.40/10万、2.27‰，主要健康指标达到中高收入国家水平等。

近年来，粤港澳三地加快医疗、教育、就业等公共服务体制机制的对接。与此同时，大湾区推动优质医疗卫生资源合作，加强医疗卫生人才联合培养和交流。《广东省进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》提出，广东推进健康湾区建设，加强优质医疗资源共建共享，加快深圳前海、珠海横琴、广州南沙国际医疗合作中心布局建设，推进与港澳共建医疗联合体和区域医疗中心。推动医疗服务行业规则互通，推进医院质量国际认证衔接贯通。促进生物医药科技创新发展，加强基础与应用研究，推动科研合作、平台共享和成果转化。

与此同时，加强粤港澳中医药交流互鉴，建设具有自主知识产权的中医药创新研发与转化平台，支持简化在港澳已上市传统外用中成药注册审批。完善区域内重症传染病人会诊机制、紧急医疗救援联动机制，探索在指定公立医院开展跨境转诊合作试点。拓展实施“港澳药械通”政策，鼓励发展高端健康管理、医疗旅游保健机构，培育大湾区健康产业集群。

在增强公共卫生服务能力方面，广东计划加强疾病预防控制能力和队伍建设，依托广东省疾控中心创建国家区域公共卫生中心，加强县域传染病防控和应急处置能力建设，推进县级疾控中心核心能力提升项目。健全监测预警体系，进一步完善广东省智慧化多点触发疾病防控预警系统功能应用。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快推进国家紧急医学救援基地、重大传染病防治基地等建设。持续健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。完善公共卫生应急管理体系，分级分类组建规范化的重大疫情医疗应急队伍、公共卫生应急队伍。

在建强卫生健康人才队伍方面，广东持续开展订单定向培养医学生项目，实施“万名医师下乡”工程，持续推进“百名首席专家下基层”计划，实施大学生乡村医生专项计划，以基层为重点扩大全科医生队伍，计划至2025年，每万人口拥有全科医生数达到4人。

此外，《广东省进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》提出，将落实公立医院内部分配自主权，允许其在核定的薪酬总量内采取多种方式自主分配，统筹考虑编制内外医务人员薪酬待遇，逐步提高公立医院人员支出占比和医务人员薪酬中稳定收入部分的比例。合理核定专业公共卫生机构绩效工资总量和水平，切实保障公益一类单位财政全额拨款和公共卫生医师待遇，医疗机构公共卫生科室人员收入不低于所在医疗机构人员平均薪酬水平。做好乡村医生社会保障工作。