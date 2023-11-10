聚焦超声学科新趋势 创新驱动高端医疗设备新发展

活动现场

为提升公立医院超声医学技术水平，助力公立医院高质量发展，11月9日，由人民健康举办的“公立医院超声医学高质量发展——创新驱动：高端医疗设备引领超声学科新趋势交流会”在海南海口召开。专家们围绕新形势下中国超声医学技术现状、挑战与机遇进行探讨交流，共谋共享新技术、新应用、新产品在超声医学领域的落地与推广，助力公立医院超声学科高质量发展。

中华医学会超声医学分会候任主委、北京协和医院超声科主任李建初作分享

“近年来，现代医学正朝着精准、智能、微创的方向发展。当代超声医学发展早已不局限于常规的超声筛查。技术的不断发展，推动超声医学成为集诊断和治疗为一体的学科，在高端医疗设备的助力下，为临床诊断和治疗提供强有力的支持。”中华医学会超声医学分会候任主委、北京协和医院超声科主任李建初在会上展望超声医学的未来发展。“随着科技的不断进步，以临床需求为导向的超声新技术、新设备也不断涌现。期待超声可以借助高端医疗设备的创新实现更多突破，为人类健康水平的提高贡献更大力量。”李建初说。

解放军总医院第五医学中心超声医学科主任梁萍作分享

解放军总医院第五医学中心超声医学科主任梁萍以临床案例为切入点，分享了“超分辨微血流超声造影在肝脏占位性病变的应用研究”。她认为，显微造影将引领超声新未来。而显微造影在肝占位性病变的应用价值主要体现在以下几个方面：一是能够突破深度局限，显微成像能够显示大于8cm深部肝占位微血管，其6-8cm深度处分辨力仍可达128μm左右；二是能够实现在体可视化肝占位性病变的微血流形态学信息和功能信息；三是能够量化分析微血流动力学相关参数，为肝占位病变的诊疗评估、治疗决策预测以及演进转归基础机制相关研究提供有力工具。

上海交通大学附属第六人民医院副院长郑元义作分享

上海交通大学附属第六人民医院副院长郑元义从医院管理角度出发，围绕“超声高端功能和研发助力高水平医院发展”分享了他的观点。“产学研医的合作，推动了超声多模态成像技术的快速发展。”郑元义说，“未来应凝聚产学研医多领域力量，加强医疗工程技术和装备的研发。作为国家骨科医学中心之一，上海交通大学附属第六人民医院近年来通过多方合作，产出了多项骨科领域诊疗装备与生物医用材料创新成果，为医院高质量发展提供了强大助力。”

迈瑞医疗医学影像事业部总经理何绪金作分享

作为超声设备行业代表，迈瑞医疗医学影像事业部总经理何绪金分享“医学超声成像技术的无极探索”实践案例。据介绍，迈瑞医疗即将发布全新一代超高端超声成像系统“昆仑”Resona A20，该产品在核心平台上实现创新突破，搭载前沿“无极”声学智慧平台，在数据、算法和算力三个方面具备一系列技术突破，特别是实现了自适应波束合成算法。一方面“睿瞳技术”使超声图像性能大幅提升，助力超声临床的精准诊断。另一方面带来了具有重大临床和科研价值的“显微造影”“多参数成像”等技术，促进临床学术发展。

圆桌研讨环节

在圆桌研讨环节，上海交通大学附属第六人民医院副院长郑元义、中国人民解放军总医院第五医学中心介入超声科主任医师于杰、迈瑞医疗医学影像首席临床科学家陆兆龄、迈瑞医疗医学影像事业部总经理何绪金、人民健康政策信息部主编耿亚柯分别从学科专业发展、医企结合促进技术创新、社会助力学科高质量发展等角度进行交流探讨。