北京医药健康产业规模达8916亿元

中新社北京11月9日电 (记者 陈杭)2022年，北京医药健康产业总体规模达8916亿元(人民币，下同)。目前，北京医药健康产业共有上市企业84家，创新药数量居全国第三。

这是北京市科委、中关村管委会副主任龚维幂9日在2023北京·昌平生命科学国际论坛新闻发布会上介绍的。他表示，北京将医药健康产业作为创新发展“双发动机”之一，2018年以来连续出台两轮加快医药健康协同创新行动计划，推动医药健康产业总体规模较快增长，从6560亿元增长到8916亿元，年均增速7.9%。

与此同时，一批高水平关键技术平台在京布局并陆续开展服务。组建医药健康产业投资基金，重点支持一批科学家领衔创办的初创企业，帮助其更好成长。

据悉，作为重点发展的“高精尖”产业之一，北京医疗器械产业创新产品领跑全国，新技术、新产品、新业态相互融合，众多原始创新产品填补了国内外医疗器械行业的空白。其中，北京获批的第三类创新医疗器械产品共61个，约占全国的29%，获批数量居全国第一。

龚维幂说，北京将持续优化创新服务，加大空间、人才、资金等政策保障力度，努力营造国际一流的创新生态，持续推动医药健康产业创新提质增效，让更多成果造福人类。

据悉，2023北京·昌平生命科学国际论坛将于11月17日至19日举办，涵盖开幕式暨主论坛、四场专题论坛、展览展示以及多场配套活动，邀请国内外顶级科学家和知名企业家、投资人等探讨生命科学和医药健康产业前沿进展与未来趋势。