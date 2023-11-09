周敏：推动创新药可及和患者全链条管理 为呼吸慢病患者带来获益

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。“进博会提供了一个医药共创、相互交流的平台，很多创新药能够借助进博会溢出效应快速进入中国市场，帮助患者更早的接触到创新疗法。”上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症医学科副主任周敏在本届进博会上，围绕慢阻肺等呼吸系统疾病防治及诊疗能力提升作交流分享。她认为，早预防、早诊断、早治疗是应对当前慢阻肺疾病沉重负担的有效手段。同时，也要从创新药可及、患者全链条管理等方面入手，为患者带来更多健康获益。

周敏提出，包括慢阻肺在内的呼吸慢病管理，需要做好“促、防、诊、控、治、康”等各个环节的干预和全面照护，才能真正提高患者的生活质量，改善临床预后，减少急性加重风险，从而降低疾病死亡率。

“政府层面越来越关注的防治，相关部门也出台了很多政策方案支持疾病的早诊早治。同时，各级医疗机构之间的互动、医生之间的学术平台交流，也进一步提升了呼吸慢病的诊断水平。此外，企业方面也在加快新药研发脚步，包括吸入型药物、生物靶向药等创新药选择越来越多，针对呼吸慢病的治疗水准也得到明显提高。未来我相信会有越来越多治疗药物造福呼吸慢病患者。”周敏说，“另一方面，从创新药可及性方面来看，也期待未来能有更好地落地通道，能够让国内患者尽早接受到前沿治疗手段，更好地管理疾病。”

周敏表示，我国有许多慢阻肺患者曾发生过急性加重，每次加重都会对肺功能造成不可逆损伤，对患者的生存质量和生命造成严重影响。在慢阻肺病的治疗中，应注意急性加重风险的识别，重视中度及重度急性加重对慢阻肺病患者带来的危害，并根据患者临床表征和急性加重风险实施个体化规范治疗，以降低未来急性加重风险及死亡风险，带来更好的临床获益。

作为尚无法根治、需长期管理的慢性疾病，长期科学用药、规范化治疗至关重要。在患者管理方面，周敏建言，应完善呼吸慢病患者的全链条管理。从早期到晚期、院内到院外、从药物治疗到康复治疗，进行全面的照护。“在这个过程中，需要医生不断提高诊疗水平，加强多学科协作及上下级医院联动，也需要媒体助力疾病科普的宣传。患者的全面呵护，需要我们全社会的关爱。”她说。