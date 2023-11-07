《医疗“县”状调研报告》进博会发布 探讨县域医疗发展之策

11月7日，在第六届进博会期间，人民健康发布《医疗“县”状调研报告》和《健康新征程 见证“县”代化》画册。

基于过去三年“健康新征程 关爱走基层”公益行动在基层医生人才培训、服务和技术应用交流等方面的探索，人民健康对十家有代表性的县域医院和区域医疗中心展开调研，并根据调研结果发布《医疗“县”状调研报告》和《健康新征程 见证“县”代化》画册，用文字和镜头记录在医学创新技术加持下县域医疗的变化与发展，总结和探讨县域医疗发展机遇与应对之策，助力县域医疗走出一条高质量发展的健康“县”代化之路。

据了解，本次调研对象覆盖我国东、中、西部县级医院的数百位医生和管理人员，其中40%的受访者来自县域三级医院，60%来自二级及以下医院。基于定量问卷调研和定性走访调研，《医疗“县”状调研报告》提炼出四点关键洞察：

从学科/专科建设来看：虽然县域医院高精尖设备配置率不低，但有效利用率仍需提高，以此推动专科建设，并借助智能化手段挖掘设备价值；

从疾病精准诊疗来看：近年来县域医院留院率提升，对精准诊疗能力提出更高要求，县域医疗需加强核医学专科能力建设；

从数字化发展来看：县域医院仍亟需加大数字化建设速度和力度，让医共体资源深度下沉基层单位，造福基层百姓；

从人才培养来看：院内培训居多，需协同院外资源打造长效和系统化的人才培养机制。

人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成说：“开展覆盖全国各区域的‘县’状采访和调研，目的是了解当下县域医疗发展的概貌和需求，为县域医疗发展总结出可参考的实践案例和经验，为探索县域医疗高质量发展提供创新思路，助力实现‘大病不出县’目标的同时，进一步推动县域医疗健康现代化发展。”

“健康新征程 关爱走基层”的公益支持单位GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊表示：“针对报告中发现的四大洞察，作为在中国深耕基层医疗多年的企业之一，GE医疗未来将从智慧医疗、精准诊疗和人才培养等多方面持续发力，逐步满足基层群众的健康需求，以及基层医疗机构的发展需求。”