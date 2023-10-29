高致病性禽流感病毒首抵南极洲

据英国《新科学家》杂志网站25日报道，南极动物此前从未接触过高致病性禽流感病毒，但英国南极调查局科学家近日首次在该地区发现了H5N1高致病性禽流感病毒，H5N1已导致全球数百万只野生鸟类死亡，人们担心它可能会对南极地区的海豹、鲸鱼、企鹅等产生毁灭性影响，甚至可能导致某些物种灭绝。

自2020年以来，H5N1已导致欧洲、亚洲和非洲的许多野生鸟类死亡，2021年通过大西洋传播到北美，2022年10月到达南美洲，在那里杀死了数千只海洋哺乳动物和数十万只鸟，2022年12月蔓延到南美洲南端。

英国南极调查局科学家发现了一些生病的棕色臭鼬和巨型海燕，并将样本送回英国测试，H5N1检测结果呈阳性。尽管科学家迄今只发现了30只死鸟，但他们担心H5N1病毒可能会在大型密集鸟类群落中迅速传播。

贼鸥和巨型海燕会杀死或捕食其他鸟类，从而传播病毒。这些鸟类也在南美洲海岸过冬，并在夏天迁徙到南乔治亚州等地，因此很可能在南极地区传播这种病毒。

研究人员指出，有些物种是南极特有的，而且只有数百或数千只。如果病毒传播到这些种群内，它们将面临灭绝的危险。此外，企鹅和信天翁等鸟类繁殖速度较慢，如果其中某个群体的死亡率达到50%或70%，那么这些种群需要数年甚至数十年才能恢复到以前的水平。

南极研究人员正在采取预防措施，如对鞋类和设备进行消毒，禁止游客在出现病毒的地区旅游等，除此之外，没有太多措施可以阻止病毒的传播。但最令人担心的可能的情况是，病毒在鸟类之间传播。