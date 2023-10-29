儿科门诊人满为患！当心多种传染病同时流行

今年秋天，全国多地儿科门诊经历就诊高峰。支原体肺炎大势尚未褪去，甲流、疱疹性咽峡炎、手足口等多种传染病已经开始有流行趋势。

提前到来的候诊高峰

“往年9、10月份是不会有这么多病人的，今年就特别多。”中日友好医院儿科主治医师李绚向中新网说道。

李绚介绍，按照过去儿科门诊就诊人数变化规律来看，通常是从9月份开始逐渐增多，到12月份会是一个顶峰。放寒假，病人量减少。来年开学，3到5月份又会有一个小高峰，但不会像12月份那么多，到暑假病人量又会有明显下降。

但今年，儿科就诊高峰似乎提前到来了。10月24日，下午三点许，中日友好医院儿科门诊看到候诊人数已经达到158人。“现在候诊常规在一二百人甚至二百多人，一个医生大约要十多个小时才能看完所有的病人。”李绚说，这种情况通常是发生在往年的12月份。

近期，儿童肺炎支原体肺炎席卷全国各大医院，床位紧张。李绚表示，支原体比别的疾病要病程长，症状重，重症可能会更多。但现在床位比较紧张，大量原本需要住院的病人只能聚集在门诊。同时一些合并其他感染情况，往年也需要住院处理，但今年只能尽量通过门诊开药来解决。

图为中日友好医院儿科门诊 韦香惠 摄

“群魔乱舞”，但不必过度担心

9月5日，中国疾病预防控制中心发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》指出，2023 年 2 月中旬至 4 月底，我国呈现一波以甲型 H1N1 亚型为主的流感流行季，强度略高于新 冠疫情前的自然流行年份，而新冠疫情仍持续一定水平，今冬明春可能会面临新冠、流感等呼吸道传染病交互或共同流行的风险。

“近期感染的情况五花八门，简直是群魔乱舞，什么都有。”李绚注意到，与往年相比，今年前来就诊的儿童病因确实各不相同，种类繁多，不再是单一的病毒或细菌感染。

她向中新网介绍，目前流行的主要是支原体肺炎，但同时也有孩子感染甲流、疱疹性咽峡炎等多种病毒感染。此外，如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等细菌感染也较为常见。“南方已经开始爆发甲流，北方最近也开始呈现增多的趋势，尚未到流行状态，预计再过一到两个月会有流行。”她说。

多种细菌、病毒合并感染是否意味着病情严重？李绚对此表示，感染的病原体多或者复杂但未必会重到一定程度。

前几天，李绚接诊了一位支原体肺炎合并肺炎链球菌、流感嗜血杆菌感染，同时还有疱疹性咽峡炎，但病情并不严重，治疗反应表现良好。该名儿童并没有住院治疗，最终两个星期时间就痊愈了。

图为家长和儿童正在候诊 韦香惠 摄

佩戴口罩、接种疫苗仍是预防良方

李绚指出，儿童支原体感染的治疗方案选择有限，成人常用药物对儿童不适用。目前，阿奇霉素仍是常规治疗选择之一。不过，今年流行的支原体对阿奇霉素耐药率较高，所以会采用四环素类或者喹诺酮类非常规药物。对于合并细菌或病毒感染的患儿，治疗方案则会更加复杂和紧张。

李绚提醒，如果家中有儿童发热、咳嗽等症状，家长不要贸然用药，而是要先去医院就诊，在医生建议和指导下进行治疗。

在预防方面，她建议，家长应让孩子保持有规律的户外运动和合理营养状态的同时，积极为孩子接种疫苗，比如流感疫苗。

李绚表示，流感病毒变异率很高，虽然接种过还是有感染的可能性，但会减少重症概率，因此还是有必要及时接种疫苗。此外，当前是传染病高发期，建议大家在公共场所佩戴口罩，尽可能避免接触更多病原体。(韦香惠)