职工医保费将不再划入个人账户？国家医保局辟谣

据国家医保局微信公众号消息，近日，一篇名为《职工注意！2024年起，职工医保缴费将彻底改变》的文章和相关截图在部分微信群、微信朋友圈等网上传播。经核实，文章中“职工医保费将不再划入个人账户”“个人将不再有自己的医保账户”等相关内容纯属造谣。

按照中央的决策部署和《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》(国办发〔2021〕14号)要求，各地医保部门通过开展职工医保门诊共济保障改革，建立健全职工医保普通门诊统筹，切实提高职工医保参保人门诊保障水平。改革后职工医保个人账户制度仍然保留，保持3个“不变”。

一是个人账户结余的归属不变，改革前的历史结余和改革后新划入形成的结余仍然归个人所有，用于个人及家属的医疗费用等支出，且可以结转使用和继承。

二是在职职工个人缴费的比例、流向不变，仍然全额划入个人账户。

三是退休人员不缴费的政策不变，个人账户资金仍然由统筹基金划入。

目前改革已取得积极成效，职工医保门诊待遇水平稳步提升，2023年上半年普通门诊统筹惠及职工医保参保人11.24亿人次。网上流传的“取消职工医保个人账户”相关文章内容和截图完全是造谣，国家医疗保障局保留追究相关造谣者责任的权利。

图片来源：国家医疗保障局微信公众号