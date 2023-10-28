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胰腺癌为何被称癌中之王？

2023年10月28日09:22 来源：中国新闻网

　　胰腺癌是一种恶性程度很高的肿瘤，发病率在全世界呈逐年上升的趋势，患者有年轻化的趋势。胰腺癌早期症状不典型，临床就诊时大部分患者已属于中晚期。胰腺癌占恶性肿瘤相关死亡率第6位。胰腺癌有哪些发病特点？病因是什么？该如何预防？详情↓

(责编：申佳平、李楠桦)




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