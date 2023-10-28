孙晓波教授：解读中西药合用治疗脑卒中高质量循证研究

今年6月，由首都医科大学宣武医院及北京中医药大学东直门医院牵头、全国21个省区市总计67家分中心参与完成的“血塞通软胶囊（阿理疗法）治疗缺血性卒中患者有效性和安全性的随机双盲对照研究（PANDA研究）”结果在《JAMA Network Open》发表，为脑卒中患者提供了更多治疗选择。

为进一步诠释该项研究对临床的意义，“阿理疗法”创建者、中国医学科学院药用植物研究所研究员孙晓波教授就该研究的背景、意义及启示做出解读，为中医药创新发展提供新思路。

挖掘中西药并用治疗慢病的更大价值

随着我国人口老龄化趋势加剧，慢病问题愈发严峻，包括心脑血管系统疾病、神经系统疾病、肿瘤等，占用了大量医疗资源。

孙晓波指出，在重大慢病治疗中，中成药或中西医结合、中西药并用疗法发挥着重要作用。尤其是在部分特殊情况下，中西医结合、中西药并用，能够取得更好的效果。

据孙晓波介绍，“阿理疗法”共入组3072例缺血性卒中患者，历时5年完成。研究结果显示，对于缺血性卒中发病后14天以内的患者，在基于指南的标准治疗基础上（含阿司匹林用药），加用三七总皂苷，临床结局指标显示，和对照组相比有显著性差异，疗效高于单用西药，且不增加不良反应。

孙晓波认为，这是目前国内按国际标准严格质控中西医结合、中西药合用高质量循证研究的典型案例，为未来中西医结合、中西药合用开展系统的基础与临床研究，提供了一个新的范式。

“这项研究为脑卒中患者提供了更多的治疗选择，为广大的西医同道了解和认识中医药的临床价值及未来应用中药提供了依据，为中医药国际化走出了坚实的一步，为中国的脑卒中二级预防提供了新的循证证据，为打造现代化中药大品种奠定了科学基础，也为传统中成药的创新发展提供了借鉴和参考。”他说。

深耕三七研究 补充西药疗效

据介绍，三七是运用广泛的中药大品种，与人参、西洋参同属五加科人参属药用植物，临床功效主要是活血定痛。古书记载，三七是外科“圣药”，多用于跌打损伤。

70年代，有研究团队发现三七在血液系统、心脑血管疾病领域具有新的临床价值，80年代末孙晓波也开始了对三七的研究。“经过长期研究，我们发现三七除临床外用，还可应用于血瘀相关疾病，相关基础研究也发现了其有效成分和初步的作用机制。”孙晓波说。

中科院昆明植物所经过几十年的研究，发现三七主要成分是皂苷类，另外还有多糖、氨基酸、挥发油等有效成分。孙晓波介绍说，目前应用最多的是三七总皂苷，三七的临床应用可以补充目前西医用药基础上还未被满足的需求。

“研究发现，三七总皂苷与阿司匹林合用的‘阿理疗法’，可缓解阿司匹林的副作用。”他说，近期研究发现，三七制剂在治疗脑小血管疾病、血管性痴呆、动脉硬化、PCI术后保护、糖尿病血管性合并并发症等方面具有治疗潜力。

孙晓波表示，未来，三七会在更广泛的领域，尤其是以糖脂代谢紊乱所致的血管性疾病为主的慢病领域，发挥更大的价值。但值得注意的是，三七虽然有非常广阔的价值和发展前景，但在产业化的道路上，仍然存在很多难点待突破。

他进一步指出，三七面临种植资源退化、连作/轮作障碍、产业发展等难题，应围绕市场需求，开发迭代创新产品，来满足市场未被满足的需求。同时，以市场为导向，科技赋能、资本助力，发挥需求端纽带作用，从而能够更加系统化、规范化，更聚焦、更深入、更有序地对产品进行研发，以促进产品迭代升级，不断满足人民健康需求。