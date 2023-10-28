前列腺癌困扰中老年男性健康 专家力倡早筛提高患者生存率

世界男性健康日将至，复旦大学附属肿瘤医院副院长、上海市泌尿肿瘤研究所所长叶定伟教授27日接受记者采访时指出：“加强对高危人群进行筛查、早期诊断和治疗是提高中国前列腺癌患者总生存率的有效手段。”

“由于前列腺癌早期症状不明显，加之不少男性存在‘讳疾忌医’的想法，同时，对于前列腺癌的早筛覆盖率有待提高，多方面的原因导致中国前列腺癌患者的总体预后远差于西方发达国家，初诊时多数患者已处于中晚期。”叶定伟教授解释，前列腺癌是男性特有的一种恶性肿瘤，如果早期发现，5年生存率几乎可以达到100%，而到中晚期才接受治疗，患者的5年生存率只有30%。

叶定伟教授指出，前列腺癌的早筛不仅可以降低个人与社会经济负担，减少劳动力损失；合理的周期性重复筛查还可以提高卫生经济学效益。目前，在上海，PSA筛查的普及率较高，在各大医院乃至社区医院都可以进行检查，很多体检套餐里亦已包括了血清前列腺特异抗原这个指标。据悉，前列腺特异性抗原(PSA)是前列腺癌的肿瘤标志物，PSA筛查是首选的前列腺癌推荐筛查手段。

叶定伟教授告诉记者，PSA筛查其实很简单，抽一管血即可完成，PSA≥4μg/L被定义为异常值，数值越高，患前列腺癌的风险越大。因此，当受试者PSA≥4μg/L时，需进一步诊断、治疗和随访。

在谈及如何进一步提高中国前列腺癌早筛的普及率时，叶定伟教授表示：“我们一直在探索适合中国人群的前列腺癌筛查模式，我认为可从三个层面加以助力，包括：以发起筛查的医疗机构为核心，就近与附近社区合作进行前列腺癌筛查活动，打造社区服务站模式；可通过筛查基地模式招募区域内适宜医疗机构作为合作单位，建立前列腺癌筛查基地；通过筛查门诊模式，在有资质的医院、固定时间开设前列腺癌筛查专病门诊，主动吸引前列腺癌高危人群进入医院，进行'一对一’健康咨询及前列腺癌筛查。”