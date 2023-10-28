一入秋就猛掉发 撤退的发际线还有救吗？

入秋后，不少人发现自己的头发掉得更厉害了，这是怎么回事呢？脱发也挑季节吗？什么情况才算真正意义上的脱发，每天掉多少头发尚属于正常范围？今天，皮肤科医生教大家如何“头顶焦虑”。

秋季掉头发是有点道理的

从日常皮肤科门诊就诊的脱发患者数量来看，脱发没有特别明确的季节性。

不过，曾经有一项对健康人群的头皮毛囊的研究，结果表明在健康人群中，处于休止期毛发的比例在7月份会达到全年中的一个小高峰。这部分处于休止期的毛发在休止期结束(2-3个月后)会脱落，按时间推算，正好是到了秋季。

所以，一部分人秋季脱发加重，可能是一个正常的生理现象。

每天掉发100根不算啥

脱发是指头发脱落的过程和症状，头皮毛囊存在正常周期，包括生长期(2-8年)、退行期(2-8周)、休止期(2-3个月)和脱出期。所以，一定程度的脱发是正常生理过程。

我们日常所关注的脱发通常指的是异常性的脱发。异常性的脱发有不同类型，例如斑秃、雄激素性脱发或者休止期脱发等。

每天脱发100根，算多吗？根据脱发临床分级量表将脱发的数量分为6个等级，1级为10根毛发/日，2级为50根毛发/日，3级为100根毛发/日，4级为200根毛发/日，5级为400根毛发/日，6级为750根毛发/日。1-3级的脱发是正常程度的，如果达到4级以上，甚至到了5、6级，这时会认为是脱发过多。

所以，每日脱发量平均100根以内为正常程度，不用过度担忧。如果每日脱发量平均超过200根，需要注意可能存在脱发过多。

这才是脱发的主要原因

不同类型的脱发病因不同，其中，雄激素性脱发的发病率最高。

雄激素性脱发 其表现为缓慢进展的模式性脱发，男性表现为额颞部和头顶部脱发；女性为头顶中线附近头发明显稀疏。雄激素性脱发的病因是多方面的，目前的研究表明：遗传因素和雄激素在发病中占有决定性因素。毛囊周围炎症、生活压力增大、紧张、焦虑、不良生活和饮食习惯等因素，均可加重雄激素性脱发的症状。

休止期脱发 主要特征是急性或慢性头发脱落增加。受影响的因素较多，包括生理因素、发热、应激、药物、内分泌、器官功能障碍、毛发周期紊乱、营养及局部因素等。

新冠感染也是休止期脱发的一个重要诱因，原因可能为缺氧、炎症、代谢异常及药物等。新冠后的脱发一般发生在感染后的1-2个月，脱发一般会持续2-3个月，通常是自限性的，诱因消除之后，头发将会恢复生长，如果脱发量比较大，大约需要半年到一年的时间恢复外观。

规避诱因防脱有方

出现脱发应该怎么办？在健康人群当中，从医疗角度来说，没有推荐的生发方法，更多的还是尽量避免脱发的诱因。

正常的作息、良好的生活及饮食习惯、疏解情绪压力等，对于防脱发是有帮助的。

如果出现异常脱发的情况，应及时就医，经过医生综合评估后，有针对性地制订合理的治疗方案，如：解除诱因、等待自愈，在医生的指导下进一步应用外用药物、进行局部或系统治疗等。