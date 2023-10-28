半年减重40斤，为何反得脂肪肝？

有人因为查出脂肪肝而减重，可竟然有人因为减重查出了脂肪肝。近日，福建一家医院的脂肪肝门诊接诊了一位25岁的患者，她因盲目减肥竟减出了重度脂肪肝。

据报道，患者小陈(化名)今年25岁，年初时，她发现由于自己经常久坐不动，体重已达70多公斤了，为此下定决心减肥。小陈的减肥饮食计划堪称严苛，每天只吃蔬菜、杂粮，一周食用一两次牛奶和鸡蛋。半年多的时间里，小陈成功地减掉了40多斤。然而，没想到今年的体检中她发现自己的转氨酶指数是正常指标的3倍。进一步检查后，小陈被确诊为重度脂肪肝。

“临床上这样的患者确实是有的。”南京市第二医院脂肪肝诊疗中心主任医师郭银燕直言，最重要的原因就是“减得太快了”。“肝脏是脂肪代谢的关键场所。如果减得特别快，会突然释放大量脂肪酸需要肝脏去代谢，但是肝脏代谢脂肪酸的能力是固定有限的，脂肪酸堆积越多越加重脂肪肝。”

现在不少求美者都对自己的体重很有要求，甚至有“好女不过百”等言论。不过专家指出，减肥切忌只看体重的变化，更要关注的是如何健康减脂。“饮食要均衡，保证碳水化合物、蛋白质、维生素等合理比例地摄入。特别是优质蛋白比如牛奶、鱼虾等。”一般而言，对于轻度肥胖的患者，每月减重1斤，中重度肥胖患者每周减重2斤，每月10斤以内。此外，中国人最多的是腹型肥胖，BMI指标正常，但肚子肉多的人群，一个月减重2斤左右即可，最主要是减少脂肪、增加肌肉。

郭银燕提醒，不少市民知道自己患有脂肪肝，但不当回事，这样的想法也是不可取的。“门诊上有很多患者是已经出现了转氨酶异常、肝脏损伤才来看的，其实已经很严重了。”