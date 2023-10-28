抗炎饮食的“炎”是指什么？

前不久，中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会等共同发布了《抗炎饮食预防肿瘤的专家共识》，重点推荐通过抗炎饮食来防治肿瘤。共识指出，肿瘤高危人群采用此类膳食模式，可减少发生长期负面代谢后果的可能性。

慢性炎症会增加癌症、心血管疾病、糖尿病等风险

在介绍抗炎饮食之前，首先要明确抗炎饮食的“炎”指的是什么。抗炎饮食中的“炎”指的是机体慢性炎症。

如果机体长期存在慢性炎症，久而久之，会增加各种慢性非传染性疾病(如癌症、心血管疾病、糖尿病、慢性肾病、非酒精性脂肪肝以及自身免疫和神经退行性疾病等)的风险。

想要降低机体慢性炎症，一定要多吃“抗炎食物”，少吃“促炎食物”。

膳食炎症指数(DII)是评估机体整体膳食炎症潜力的客观工具，是根据饮食对6种炎症标志物影响的数据制定的，膳食炎症指数评分正值代表膳食成分有促炎潜力，负值代表有抗炎潜力，0表示不具有炎症效应。

主食、脂肪、蛋白质、蔬果的抗炎能力分别如何？

主食：全谷物有抗炎潜力

1.全谷物碳水化合物：

全谷物碳水化合物具有抗炎效应并有利于血糖稳定。糙米、燕麦、荞麦、黑米、玉米、大麦、薏米等全谷物含有丰富的膳食纤维，膳食纤维的膳食炎症指数评分较低，为-0.663/g。小麦麸皮及胚芽中富含膳食纤维和各种酚类植物化合物，具有抗炎效应。

2.精制碳水化合物：

白米、白面这类精制碳水化合物，具有促炎潜力，日常饮食要注意粗细搭配。

3.薯类：

目前未发现薯类的抗炎效应，不过，薯类比精制白米、白面更值得推荐。

脂肪：Ω-3脂肪酸有抗炎潜力

总脂肪的膳食炎症指数评分为 0.298/g，脂肪摄入量不超过总能量的30%，宜选择单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。

1.限制饱和脂肪酸和反式脂肪酸

饱和脂肪酸(膳食炎症指数评分0.432/g)和反式脂肪酸(膳食炎症指数评分0.429/g)具有促炎潜力，需要限制摄入。

饱和脂肪酸的主要来源：猪牛羊的肥肉、猪油、黄油等，可可籽油、椰子油和棕榈油。

反式脂肪酸的主要来源：我国居民摄入的反式脂肪，主要来自食用油的不合理烹调，植物油在高温或反复加热时，会产生反式脂肪。另外，一些加工零食也可能含有反式脂肪，购买时要注意查看食品包装上的说明。

2.推荐不饱和脂肪酸

Ω-3多不饱和脂肪酸的膳食炎症指数评分为-0.436/g。在医生指导下每天服用至少1.5g的Ω-3多不饱和脂肪酸补充剂与肿瘤患者体重、食欲、生活质量、治疗耐受性和生存率的改善，以及术后发病率的降低有关。

Ω-3多不饱和脂肪酸的主要来源：鱼贝类、紫苏籽油、亚麻籽油、亚麻籽等。

蛋白质：有轻微促炎潜力

蛋白质有轻微的促炎潜力，膳食炎症指数评分为0.021/g。

不过，由于肿瘤患者代谢紊乱，蛋白质消耗增加，建议一般肿瘤患者提高蛋白质的摄入，每天1-1.5g/(kg·d)。如果合并肾功能损害，则摄入量不应超过1g/(kg·d)，具体可遵医嘱。

蛋白质来源于优选鱼类、家禽、蛋类、低脂乳制品、大豆食品、坚果等食物，少食红肉和加工肉类。

蔬菜和水果：应占理想抗炎饮食总食物重量的2/3

理想的抗炎饮食中蔬菜水果应占总食物重量的2/3。因为水果蔬菜中含有丰富的维生素和矿物质，具有较好的抗炎活性。

部分植物化合物如黄酮、花青素、丁苯甲酸酯等多酚类植物化合物，具有较大的抗炎潜力。富含此类植物化合物的食物有紫甘蓝、蓝莓、黑莓、黑枸杞、黑加仑、桑葚、紫薯、大豆、柑橘类等。

另外，推荐适量饮用绿茶、红茶，其具有抗炎潜力，膳食炎症指数评分为-0.536/g，可据个人健康状况和习惯，适量饮用红茶、绿茶，不过不宜太浓。食物经煎、炸、烤后促炎性增加，烹调方式少用煎、炸、烤，宜选用烩、炒、蒸、煮的烹调方式。

文/于康(北京协和医院临床营养科教授)