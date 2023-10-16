天津发布防范虚假网络投资理财最新警示 三种诈骗途径需高度警惕

中新网天津10月15日电 (周亚强)记者从国家金融监督管理总局天津监管局获悉，近日，该局发布最新有关消费者权益保护风险提示内容，提醒人们高度警惕虚假网络投资理财类诈骗，特别是要谨防不法分子采取的三种主要途径。

据悉，在此类诈骗中，不法分子采取的第一种途径通常是以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。通过假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。

第二种途径是以“专家内幕”虚假消息诱导投资。通过社交软件添加消费者好友，将其拉入“投资”群聊，然后冒充投资导师、理财专家，以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任，或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系，再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗消费者参与投资。

第三种途径是以“投资返利”虚假平台转移资金。通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入，随后迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。

对此，国家金融监督管理总局天津监管局提示，不存在“保本高息”理财产品，不轻信来路不明的“小道消息”，不贪图“一时便宜”因小失大。如不慎被骗或遇到可疑情形，应及时保留聊天记录、转账记录、银行账号等关键信息，第一时间向当地公安机关报案，依法维护自身权益。(完)