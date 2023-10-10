首款四价流感病毒亚单位疫苗开打

科技日报讯 （记者陈曦）10月8日，我国首款四价流感病毒亚单位疫苗在天津开打。该款疫苗为3岁及以上人群提供更优质的流感疫苗保护，可预防由甲型H1N1、H3N2和乙型BV、BY四种流感病毒引起的流行性感冒，填补了我国四价亚单位流感疫苗领域的空白，标志着我国流感疫苗创新技术迈上新的台阶。据了解，接下来，该疫苗将在全国多个省市陆续开打。

我国首款四价亚单位流感疫苗——慧尔康欣HRK-X^？（以下简称“慧尔康欣”）于今年5月份获批，为我国预防用生物制品1类新药。

目前我国使用的流感疫苗绝大部分是第二代普通裂解流感疫苗，亚单位流感疫苗属于第三代流感疫苗，相比第二代普通裂解流感疫苗，拥有显著优势：具备有效抗原纯度高、接种后不良反应少、免疫效果更优秀等特点，对于儿童、老年人和体弱者更为友好。

《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》指出，从疫苗制备工艺来看，亚单位疫苗去除病毒内部蛋白仅保留纯度较高的HA（血凝素）和NA（神经氨酸酶）抗原成分，相较于裂解疫苗具有更好的安全性。

一位行业人士介绍：“亚单位疫苗制备工艺复杂、生产难度较大，为确保最优效果，往往需要5支普通裂解疫苗的原材料，才能纯化出1支亚单位疫苗。”

国际疫苗学期刊《疫苗》刊载的四价流感亚单位疫苗慧尔康欣临床三期数据显示，以国内流感裂解四价疫苗的标杆产品作为对照，3—8岁儿童发热反应显著低于对照组，仅为对照组的46%，儿童发热反应更少。

天津市卫生健康委副主任、市疾控局局长韩金艳表示，接种流感疫苗是预防流感的有效手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险，接种流感疫苗可减少42%流感样比例就诊，老年人接种流感疫苗能预防28%的流感相关并发症。通常接种流感疫苗2—4周后，可产生具有保护水平的抗体，6—8月后抗体滴度开始衰减。根据流感南北差异的流行情况不同，每年接种流感疫苗时间也会有所不同，北方稍早在10月左右，南方稍晚，有的持续到来年一季度。