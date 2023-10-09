限盐控重多运动 避免血压“过山车”

2023年10月8日是第26个全国高血压日。今年全国高血压日的主题是“健康生活，理想血压”。根据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2022》，中国心血管病患病率处于持续上升阶段，我国高血压现患人数约2.45亿。

2023年8月8日，天津市血液中心的工作人员在健康广场给献血者测量血压。新华社记者 李然 摄

高血压是一种世界性的常见病和多发病。国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院肾内科主任蔡建芳介绍，如果发现不及时或治疗不当，高血压容易引发脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等并发症。因此，每个人都应该了解自己的血压、学习与血压相关的知识。

国家卫生健康委提示，在未使用降压药物的情况下，非同日3次血压超过140/90mmHg，可诊断为高血压，并开始生活方式干预和药物治疗。当血压超过130/80mmHg以上时，应给予关注。

如何判断血压是否达标？蔡建芳提示，一般高血压患者，血压降至140/90mmHg以下；合并糖尿病、冠心病、心力衰竭或慢性肾脏疾病伴有蛋白尿的患者，血压应控制在130/80mmHg以下；年龄在65至79岁的患者血压降至140/90mmHg以下，如能耐受，可进一步降至130/80mmHg以下；80岁及以上老年患者可控制至140/90mmHg以下。

除了与血压相关的基本知识，公众还应该学会辨别一些知识误区。

有一些公众认为自己“血压高，但没有任何不适，那就不是严重问题”。

“大部分高血压患者的血压是逐渐升高的，所以感觉并不明显，但即便如此，高血压仍在损害你的血管、心脏、肾脏和其他器官。”蔡建芳说，如果不予以治疗，高血压会导致脑卒中、心肌梗死、肾衰竭、主动脉夹层等其他健康问题。

有一些人认为“年轻不会得高血压”，答案是否定的。

“高血压不是‘老年专属’，任何年龄都可能得高血压。”全民健康生活方式行动国家行动办公室、中国疾病预防控制中心慢病处处长赖建强研究员表示，目前全国人群高血压患病率随年龄增加而显著增高，青年高血压也值得注意，同样需要定期进行高血压筛查。

专家提醒，家中应常备一台血压计，定期测量，有助于看到血压变化，及时发现问题，控制危险因素。

还有一些患者认为“生活方式管理可以治愈高血压，不用吃药就行”。国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院心脏康复中心主任冯雪介绍，虽然生活方式是预防或管理高血压的基础手段，但如果严格生活方式管理3个月后仍有高血压、或是中高危风险的高血压人群，应立即进行降压药物治疗。

运动可以缓解紧张情绪、减轻体重，专家建议患者可根据自身条件每周进行150分钟的中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳或骑自行车等，同时进行适当肌肉力量练习和柔韧性练习。

“高血压患者想要控制好血压，建议少吃点盐，吃得清淡一些。”北京大学人民医院临床营养科副主任营养师王勃诗说，长期科学限盐可延缓血压随年龄增长而上升的速度。同时，高血压患者也要多吃全谷物、果蔬和低脂乳制品的食物，少吃富含饱和脂肪及胆固醇的食物。

专家表示，除了饮食，患者还要关注五个方面，包括超重和肥胖者减轻体重、适量运动、戒烟、戒酒、保持积极乐观的心态。（彭韵佳、顾天成、杨彤）