世界精神卫生日：警惕青少年抑郁症 这些知识要了解

10月10日是世界精神卫生日，全国宣传主题为“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”。中南大学湘雅三医院临床心理科主治医师蒲唯丹在接受人民网采访时表示，儿童青少年精神卫生问题包括抑郁障碍、焦虑障碍、强迫障碍、品行障碍、孤独症及多动症等，还包括其他诸如睡眠障碍、网络成瘾、厌学等心理障碍。其中，抑郁症是儿童青少年心理问题最突出的问题之一。

“每一种疾病都有自己的症状，抑郁症也不例外。”蒲唯丹介绍，青少年的抑郁症诊断标准、诊断体系与成人是一样的，不过由于青少年身体和大脑均处在快速发育的阶段，有时症状不像成年人那么典型。

抑郁症的核心症状有三个，一是情绪的低落，二是兴趣的减退，三是体力精力的下降；附加症状是通常会在抑郁症患者身上出现的情况，如自我评价低、对未来无望、自责自罪、食欲异常、睡眠障碍等，严重者有较高的自伤自杀风险。

蒲唯丹表示，儿童青少年抑郁症除了生物学遗传因素，主要原因还包括家庭氛围和父母的教养方式、同伴关系、学业压力三个方面。而家庭氛围和父母的教养方式，是孩子能否应对后面两个问题的核心因素。

“部分患抑郁症的孩子，往往是在其儿童期抑郁已经悄然萌芽，却没有得到足够的重视；进入青春期后，抑郁情绪愈发严重，当家庭、学校都不能提供有效帮助时，就很有可能演变为抑郁症。在关注不足的情况下，轻度抑郁症还容易演变为中重度抑郁症。”蒲唯丹说。

那么，抑郁问题该如何治疗呢？“每个人的情况不同，需要个性化、有针对性的治疗方案。”蒲唯丹介绍，如果是轻度抑郁症，在心理治疗资源可获得的前提下，首选心理治疗为主，持续3个月再进行评估。如果是中度及以上，要以药物治疗为基础，并辅以心理治疗，需要综合干预来帮助孩子尽快恢复其社会功能。

如何让孩子远离抑郁？蒲唯丹表示，良好的家庭教育和亲子关系是预防精神心理障碍的最佳方式。家庭是儿童青少年心理健康成长的重要“土壤”。父母保持融洽的夫妻关系，可以为孩子营造舒适的成长环境；在亲子关系良好的家庭，孩子会建立安全的依恋模式，可以向父母敞开心扉、倾诉烦恼，及时化解负面情绪，并同时为孩子建立良好的同伴关系筑牢心理基础。

此外，家长要允许孩子出现负面情绪，发觉孩子有负面情绪后，避免慌张，甚至抱怨。父母首先要接纳、理解孩子的各种情绪，并帮助孩子寻找负面情绪的来源、解决引起负面情绪的压力源。同时鼓励孩子加强体育锻炼，充分表达情感，适当发展个人的兴趣爱好，增强情绪调节能力。