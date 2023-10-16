夜间文旅释放消费潜力

位于湖北省武汉市黄陂区的木兰草原推出夜游项目，游客在此可以欣赏大型实景演出《花木兰·云中战歌》、打卡万人篝火晚会、观看大型音乐烟花秀、参加泰式泼水狂欢、乘网红小火车夜游草原。图为游客在泼水节上狂欢。

徐仁杰摄

江苏省南京市秦淮区联动休闲、观光、美食和购物资源，在南京夫子庙—秦淮风光带上形成一批夜间经济精品项目，丰富市民游客的夜生活。图为游船从秦淮河上驶过。

新华社记者 李 博摄

近日，2023中国夜间经济论坛在海南三亚举办。论坛由中国旅游研究院、海南省旅游和文化广电体育厅、三亚市人民政府等共同主办，旨在更好地推进夜间经济发展，发挥夜间旅游创新案例和标杆项目引领作用。期间发布了《2023中国夜间经济发展报告》（以下简称《报告》）、2023夜间经济新锐十城、2023夜间经济创新十企和2023夜间经济创新案例。

1.夜间消费全面恢复

60%的居民消费发生在夜间，夜间消费不仅是经济现象，也是在满足广大人民群众对美好生活的向往需求。《报告》指出，夜间消费需求已全面恢复。夜间经济市场基础稳固，大众夜间出游意愿达到95%。今年前8个月，游客月均夜间出游频次为3.27次。在中国旅游研究院夜间旅游课题组重点监测的363座城市中，今年前8个月，夜间游客量排名前十的城市，游客量占全国夜间游客总量的21.4%。

据统计，游客夜间消费金额和夜间消费占比均已超2019年。超七成游客夜间消费支出较2019年有所增加。

夜游产品需求有增量。携程数据显示，今年暑期夜游产品销量较2019年同期增长692%，登高观夜景、夜间光影秀、游船游轮、街景夜游、演艺演出、美食酒吧、博物馆夜游等夜游新玩法受到广大游客喜爱。驴妈妈旅游网数据显示，今年前8个月，预订夜游产品人次超过2019年同期两成。

景区依然是夜游的主要场景，《报告》指出，2023年5A级景区夜间开放率为56.74%，是2020年的2倍多。文化场馆夜游的常态化需求已经凸显。2023年“5·18”博物馆日，有1/3的一级博物馆延长夜间开放时间。《报告》预测，今年全国夜游市场规模将达1.57万亿元。

2.消费场景持续丰富

中国旅游研究院院长戴斌在主题演讲中指出，夜间休闲和消费活动古已有之，而正式导入夜间旅游、夜间经济的概念，并形成市场和政府共同推动的实践不过近5年时间。

5年来，夜间旅游从理论探索到政策实施，再到夜间休闲的市场实践，实现了从概念导入到社会实践的创新过程。夜间文化休闲和旅游消费的需求开始被唤醒、被满足、被创造。18时至22时被称为夜间经济的“黄金四小时”。以住宿地点为圆心，周边6公里的街区、商圈和文博场馆被称为“白银六公里”。夜间消费场景持续丰富，除了KTV、餐饮、购物，还涌现出沉浸式演艺、剧本秀、光影秀、音乐节、汉服游园等新的体验项目。

5年来，从城市、街区、商圈，到农村、景区、度假区，已形成了一批文化特色鲜明的夜间经济集聚空间。国家级夜间文化和旅游消费集聚区达243个。

《报告》指出，5年来，夜游以夜间新场景、新产品、新业态推动旅游业高质量发展，已经成为提振地方消费的主要阵地。

3.空间广阔未来可期

富有文化内涵的夜游产品叫好又叫座。《报告》指出，美食夜市、文化餐厅、音乐节会、夜间游船画舫、夜间艺术节增多是2023年夜游产品体验的显著特征。街区商圈、城市夜景、文博艺术场所、景区度假区等是游客认为2023年夜间休闲创新较多的领域。

夜间经济未来可期。戴斌认为，未来的夜间旅游要满足广大游客和城乡居民的新需求，更好地服务于国家战略和地方经济社会发展要求。夜间经济不只是吃吃喝喝和娱乐演出，还有购物、观景、赏剧、夜读和社交等需求，既需要高品质的物质满足，也需要高层次的精神享受。建议各地应着力培育多层次、多类型、多样化的夜游产业体系，打造一批辐射带动性强的地标性项目和现象级产品。