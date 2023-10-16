孩子总是“任性”发脾气该怎么办？

孩子现在4岁了，我们发现他越来越任性，动不动就发脾气，一点不顺心就各种闹，作为家长有时候真是非常恼火。同时，我们也特别困惑，到底什么原因导致孩子变成这样？作为家长，我们又该怎么办？

专家观点

春江幼儿园老师吴亚晴：孩子的任性，其实是一种与父母对抗的逆反心理，其根源在于父母没有重视他们的心理需求。同时，孩子的这种行为还表现在父母的过分迁就，对孩子言听计从。此外，孩子出现这种情况还可能是缺乏与同伴交往的机会。

面对孩子“任性”发脾气，家长可以尝试以下方法。第一，当孩子任性的时候，父母可以利用孩子容易被其他新鲜事物所吸引的心理特点，把孩子的注意力从他坚持要做的事情上转移开，从而改变孩子的任性行为。

第二、父母可以多让孩子与同伴玩耍，因为在同龄人中间，假如孩子总是任性，他就会被群体孤立，就没有人愿意和他玩，他慢慢地就会改变耍脾气的行为。

第三、家长要培养孩子良好的行为习惯，可以从根本上解决孩子的任性。父母可以让孩子从小养成良好的行为习惯，处处按照要求做，孩子就可以自觉地和父母保持一致了。

第四、父母要在情绪上表示理解，但在行为上要坚持对孩子进行约束。比如在吃饭的时候，孩子突然看到桌上没有自己喜欢吃的菜，就生气地拒绝吃饭。家长在这时要对孩子进行引导。

第五、孩子任性往往抓住了父母的弱点，父母越怕孩子哭，孩子就越是哭个没完；父母越怕孩子满地打滚，孩子就偏在地上打滚没完。所以父母在孩子发脾气时一定要坚持原则，该拒绝时严厉拒绝。

第六、有的父母认为孩子的任性是改变不了的。实际上并非如此，孩子毕竟年龄小，只要父母循序善诱，一定可以改变他任性的毛病。

面对孩子发脾气不仅仅是解决眼前的问题，更是在培养孩子良好的行为习惯和生活规矩。要让孩子认识到发脾气是不会让他们得到自己想要的，更是解决不了任何问题的，让孩子知道自己有情绪很正常，但遇到问题时，要学会用恰当的方式来表达自己的想法和感受,家长面对孩子发脾气，也需要一定的耐心和技巧，这样亲子关系才能更加和谐。

文/本报记者 武文娟