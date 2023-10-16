景区打造“无痛爬山”不能止于“取悦游客”

最近，“浙江多个景区实现无痛爬山”的相关话题在网上引起热议。网友发布的淳安天屿山登山视频中，一条长长的自动扶梯架设在山石之间，扶梯两侧喷洒水雾，游客站在扶梯上沿途欣赏美景，直达山顶。网友直呼：“山一步没爬，景一处不落！”有人称赞设计暖心，也有人疑惑：“无痛爬山”，还有爬山的乐趣吗？

据报道，浙江的天屿山、神仙居、白云山等景区，均安装了上下山的“天梯”。天屿山位于千岛湖景区，海拔只有300多米，但山路蜿蜒，全程步行要走3公里，尤其是对老人和小孩来说，不太友善。三段自动扶梯建成后，游客步行登上山顶所需的时间从最初的50分钟缩短至10分钟，每位游客花30元就可“无痛爬山”。神仙居景区位于仙居国家公园，最高海拔有900多米，可以先坐索道再乘电梯，游客乘梯到山顶，只需4分钟左右。

据报道，此类“无痛爬山”项目已经在许多国家和地区采用，包括中国一些著名景区，如黄山、峨眉山、泰山等，其遵循的是与索道相通的逻辑——让老人、小孩都能轻松登山，也能让更多游客随时欣赏到风景，而无需透支体力。当年，山岳景区是否建设索道，也引发了不少争议，但索道建设并没有因争议而裹足不前。除了少数由于环境保护等硬性要求被叫停或拆除外，索道的数量和规模持续增加，目前已成为不少山岳型景区的标配。

从景区的本意看，打造“无痛爬山”项目首先是为了“取悦游客”。正如有网友直呼：这样的扶梯，太适合像我这种爬山“又菜又爱玩”的人了。其次，建设自动扶梯既可以缓解客流高峰时景区压力，有利于应急疏散，还可以提高景区安全等级，减少游客在登山过程中受伤的风险。同时，建设自动扶梯，打造“无痛爬山”项目，其中的人文关怀本身也可以成为有吸引力的景观，不仅丰富了景区业态，也增强了景区自身造血和持续发展的能力。

但从根本上说，打造“无痛爬山”项目不能止于“取悦游客”。在一些喜欢登山的游客看来，爬山的意义不仅是到达山顶，更在于攀登的过程、体验到的困难与坚韧。而“无痛爬山”是无法获得这种“痛并快乐着”的体验，也难以感受到一步一阶、向上攀登的乐趣。更重要的是，建设自动扶梯不可避免会破坏原始的地形、植被甚至生态，影响旅游资源和山岳景观。况且山岳景区自动扶梯建设难度大、投入高，并不是每个景区都适合建造自动扶梯。

因此，做好“无痛爬山”并非易事，需要兼顾方方面面的因素。正如业内人士表示，既要考量景区地形是否适合建造扶梯，又要考量扶梯的成本与景区的实际营收是否匹配。“扶梯坡度一般不超过30度，比如我们的登山扶梯是按照22.3度设计建造的，如果坡度太大，提升高度太高，对乘梯游客就会产生安全隐患。”自动扶梯建成后，如何养护也是一大难题。可以预见，与普通登山道相比，自动扶梯的运行费用、后期维护成本显然不低。

特别值得警惕的是，尽管建设自动扶梯有着很多理由，但如果严重影响到景区生态环境和可持续发展，实现“无痛爬山”则是竭泽而渔。总之，建设自动扶梯不应仅仅限于舒适与便捷，更应包括对生态的尊重与保护，确保子孙后代也能享受壮美的山岳景观。