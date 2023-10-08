北京今年开展适龄女孩HPV疫苗接种试点

人民网北京10月8日电 （记者孙红丽）近日，北京市卫健委、市教委、市财政局、市医保局等九部门共同发布《北京市加速消除宫颈癌行动实施方案（2023—2030年）》（以下简称《方案》）。根据《方案》，2023年开展适龄女孩HPV疫苗接种试点，鼓励有条件的地区积极参与，探索多种渠道疫苗保障，实现适龄女孩和符合接种条件女性愿接尽接。

同时，扩大宫颈癌免费筛查覆盖面。将全市适龄妇女免费筛查覆盖人群扩大至常住人口，充分发挥各级妇联作用，发动妇女主动进行筛查，重点关注未接受过筛查的适龄妇女，提升适龄妇女宫颈癌人群筛查率。

《方案》提出，通过实施适龄女孩HPV疫苗接种、适龄妇女宫颈癌筛查、宫颈癌及癌前病变患者治疗三级预防措施，实现加速消除宫颈癌行动目标。到2025年，全市各区开展适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到95%。

提升HPV疫苗接种、定期筛查意识

根据《方案》，本市将开展若干重点行动。其中，在素养提升行动方面，《方案》提出，倡导妇女是自己健康第一责任人的理念，提升HPV疫苗接种、定期筛查意识，保证均衡营养，维持合理体重，提高妇女健康水平；加强青少年生殖健康教育，提高青少年及家长宫颈癌防治健康知识知晓率。

优先保障适龄女孩疫苗供应

在HPV疫苗接种行动方面，《方案》提出，积极开展组织动员。发挥学校在适龄女孩HPV疫苗接种组织动员方面的作用，开展疫苗接种宣传、摸底登记，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。

加强接种规范化管理。建立真实完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，及时公布合格有资质的接种单位，实现疫苗扫码出入库、扫码接种，保证疫苗接种全程可追溯，优先保障适龄女孩疫苗供应。做好疑似预防接种异常反应监测和处置。

扩大宫颈癌免费筛查覆盖面

在宫颈癌筛查行动方面，《方案》提出，合理设置并公布筛查网点，推广预约筛查制度，鼓励有条件的区根据实际灵活组织，方便妇女就近接受筛查。有意愿参加筛查的适龄妇女可在本市户籍地或常住地符合条件的机构参加筛查。

优化宫颈癌免费筛查流程。宫颈癌免费筛查初筛时采用人乳头瘤病毒核酸检测，筛查结果异常者按照筛查方案进行宫颈细胞学、阴道镜、组织病理学等检查。

加强女职工宫颈癌筛查服务。指导推动用人单位落实《妇女权益保障法》和《女职工保健工作规定》，选择适宜筛查方案，定期开展宫颈癌筛查。加强面向困难企业女职工、新就业形态等群体的公益性宫颈癌筛查服务。

规范宫颈癌诊疗服务

在救治保障行动方面，《方案》提出，规范宫颈癌诊疗服务。推广应用统一规范的宫颈癌诊疗指南，推进临床路径管理，做好宫颈癌患者救治。

探索融合防治新模式。健全宫颈癌防治网络，积极推进HPV疫苗接种、宫颈癌筛查及诊断治疗一体化服务。发挥中医药在宫颈癌防治中的优势和作用，探索中西医结合防治新模式。

健全医疗保障体系。完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐助、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障体系，合力减轻宫颈癌患者就医负担。民政、工会、妇联密切配合，协同加强对符合条件患者的救助。

促进新技术参与

在能力提升行动方面，《方案》提出，推动信息化管理。逐步推动HPV疫苗接种、免费宫颈癌筛查、女职工宫颈癌筛查、健康体检、电子病历、慢病监测、肿瘤登记、死因监测、电子健康档案、病历病案首页等信息数据互联共享。

促进新技术参与。积极推广宫颈癌筛查和诊疗适宜技术，探索运用互联网、人工智能等新技术优化宫颈癌筛查和诊疗服务流程。利用“云上妇幼”等远程医疗技术平台开展远程会诊、线上健康管理和技能培训等，提高基层管理和服务水平。

此外，《方案》还提出，各区要统筹基本公共卫生服务经费，落实好宫颈癌免费筛查经费，推动建立多元资金筹措机制，鼓励社会资本投入宫颈癌防治，集中各方力量推进宫颈癌防治事业。