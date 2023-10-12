直播预告：腿痛、行动不便？专家带你认识骨关节炎

生活中，常常会有人说自己膝盖痛，可能是关节炎犯了，通常会带上护膝来保护自己，严重一些的还会出现腿痛、行动不便等现象。这种疼痛真的是关节炎吗？我们该如何预防？

2023年10月12日16:00，北京协和医院风湿免疫科主任医师侯勇、北京协和医院风湿免疫科主任医师冷晓梅、北京协和医院风湿免疫科副主任医师张上珠将做客“人民好医生”客户端直播间，就骨关节炎相关话题进行交流。

嘉宾简介

侯勇，主任医师，教授，博士生导师，中国医师协会风湿免疫科医师分会骨关节炎学组副组长，北京医师协会风湿免疫科医师分会委员，海峡两岸医药卫生交流协会风湿病专家委员会委员，中国研究型医院学会神经胃肠病学专业委员会常委。多年担任国家自然科学基金函审评审专家。《中华临床免疫和变态反应杂志》、医学参考报风湿免疫频道编委。

冷晓梅，北京协和医院风湿免疫科主任医师、教授、博士生导师。兼任中国风湿免疫病医联体联盟副秘书长、中国医师协会风湿病分会骨质疏松学组副组长等多个学术组织委员。

张上珠，北京协和医院风湿免疫科副主任医师、副教授、医学博士。兼任北京中西学会风湿专委会青年委员和全国医师学会骨关节炎组秘书。

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