用“手指法”鉴定双面镜不科学

在刚刚过去的“双节”，不少人选择出游度假。在入住酒店时，很多人都会用网上盛传的鉴别双面镜的方法对房间内的镜子进行鉴定，以免自己的隐私被偷窥。

这种鉴别双面镜的方法是用手指顶着镜子，如果指尖与镜中成像有距离，则是单面镜；如果指尖与镜中成像没有距离，就是双面镜——你看不见别人，别人却可以看见你。

不过，这种用手指鉴定双面镜的方法靠谱吗？科技日报记者就此采访了相关专家。

双面镜有层很薄的半反射膜

提起双面镜，很多人脑海中首先浮现的是警匪片中审讯室里安装的双面玻璃。实际上，由于双面镜具有单向可视的“特异功能”，通常被安装在审讯室、辨认室、心理咨询室等特殊场所。

“我们常说的双面镜，也叫双向玻璃，实质上是一种半透镜。”中国石油大学（北京）理学院副教授周广刚告诉科技日报记者，普通的镜子，其反射层会反射全部的光线。双面镜表面有一层很薄的、用金属材料（如汞、银或铝）制成的半反射膜。这层薄膜从镜子外表几乎看不出来，但它却能够使部分光穿透镜子。

“比如，我们用手电筒去照射一张透光率为20%的半透镜，那么能穿过这张半透镜的光就只有20%，另外80%的光会被反射回去。”周广刚解释道，双面镜不存在正面和反面，真正让镜子呈现出“一面镜子一面玻璃”效果的，是两侧的光强差。双面镜具有半透光半反射光的特性，在其两边的光线都会有一部分透射到对面，另一部分则被镜子反射回来。

用手指鉴别准确性欠佳

那么，网传的“手指法”是否靠谱呢？

镜子能照见物体，靠的是反射光线。但反射光线的并非镜子本身，而是镜子那一层薄薄的反射膜。周广刚介绍，人们日常所用的镜子，其反射膜都镀在镜子的后表面，当光线照到镜子的后表面才会被反射回来。

光线在被反射回来之前照射到的物体，都会出现在镜子里。如果把指尖按在普通镜子上（镜子的前表面），由于隔着一层镜子，因此手指和镜像之间会有一段距离，二者不会“贴”在一起。

“普通镜子的反射膜可以被镀在镜子的后表面，也可以被镀在其前表面。双面镜的半反射膜也可以被镀在前表面或后表面，甚至可以像三明治一样，被‘夹’在中间。”周广刚进一步解释，当半反射膜被镀在双面镜前表面时，可以借助“手指法”甄别，但在其他情况下这种方法就失效了。

“‘手指法’简单实用，但是准确性欠佳。”周广刚直言。

正确的甄别方式有这些

真正有效又科学的鉴别双面镜的方式是什么呢？

对此，周广刚表示，根据双面镜具有“暗处的人可以窥视亮处”的特点，我们可以用手电筒直接照射镜子，让强光照到镜面，如果镜子中只显现亮光，那基本可以判定这只是一面普通的镜子；倘若透过强光看到了对面的偷窥者，那这就一定是双面镜无疑。

除此之外，周广刚还提到另一种鉴别方式。“一般双面镜的后面都是空的，而单面镜大多被装在墙上，后面有墙抵着。从理论上来说，可以敲击镜子表面，通过声音进行分辨。如果声音空洞、略带回响，那就要小心了，镜子可能有点‘异常’。”他提醒道，遇到这种情况，最好及时跟酒店工作人员确认一下。

链接

若遭遇偷窥需尽快保存证据

入住酒店时，万一遇到被人用双面镜偷窥，我们该如何保护自己呢？

“用双面镜偷窥他人属于侵犯个人隐私权的行为，在民事上属于对公民人格权的侵犯，同时也是一种违法行为，更严重的甚至会构成犯罪。”北京中征律师事务所律师张晓告诉记者，遇到这种情况，首先要保存对方偷拍偷录的证据，可以通过拍照、录音、录像的方式进行证据留存，同时要第一时间报警。此后，还可以根据初步调查和处理情况，继续向消费者协会、市场监督管理部门投诉举报，要求相关部门协调处理并对酒店作出处罚。若赔偿协商不成，也可以向法院提起民事诉讼。（记者 史 诗）