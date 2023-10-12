全国应急医学救援联盟成立

科技日报讯 （记者陆成宽）记者日前从国家应急医学研究中心获悉，2023国际应急医学救援论坛暨应急医学救援装备技术博览会10月9日在江苏无锡开幕。论坛上，全国应急医学救援联盟正式成立，国家应急医学研究中心是该联盟的牵头单位。

据了解，成立该联盟的目的是以专科协作为纽带，建设一个全国性的应急医学救援交流平台，集中全国范围内的应急救援医疗专业力量，通过专科共建、教育培训协同合作、科研和项目协作等多种方式，为应急管理系统组织救援活动提供专业医学支持，实现全国范围内应急救援医疗专业资源共享、应急医学救援质量标准化，并辐射和带动联盟区域内应急医学救援能力和管理水平提升。

该联盟以共享资源、协同救援、协作研究为主要工作内容，通过学术互动、救援教学、培训演练、经验交流等方式提升区域应急医学救援能力；同时配合联盟成员单位、应急救援队伍执行国家与地方的应急救援任务；协作开展应急医学相关研究，研发应急医学相关设备与用品，建设应急医学救援科研协作网络；指导联盟成员单位成立应急医疗救援队，联合开展应急救援培训及演练，与消防救援队伍、国家安全生产救援队伍联勤联动，协同开展应急救援保障。

目前已有来自全国各地100余家医院加入该联盟。全国各地具有应急救援医疗优势的三级及以上、具有独立法人资格的医疗机构，均可本着自愿原则成为联盟成员单位。