夜间接触更多光患抑郁症风险增三成

科技日报北京10月11日电 （记者刘霞）澳大利亚科学家开展了迄今最大规模的光照研究，针对87000名参与者的调查发现，夜间暴露在更多光照下，会增加人们患焦虑、双相情感障碍和创伤后应激障碍等精神疾病以及自残的风险。该研究还发现，白天接触更多光照可作为降低精神病风险的非药物手段。相关论文发表于最近的《自然·心理健康》杂志上。

这项研究由莫纳什心理科学学院副教授肖恩·凯恩领导。研究结果显示，晚上暴露在高光照下的人患抑郁症的风险增加了30%；而那些白天暴露在高光照中的人患抑郁症的几率降低了20%。自残行为、精神病、双相情感障碍、焦虑症和创伤后应激障碍等也遵循与抑郁症类似的结果模式。这些发现表明，夜间尽量避光、白天多暴露在明亮的光线下，这一简单做法可能是减少严重心理健康问题有效的非药物手段。

研究人员指出，这一最新发现可能产生巨大的社会影响。一旦人们意识到光照模式对他们的心理健康有着强大影响，就可采取一些简单的措施来优化自己的幸福感。比如白天多暴露在光照下，晚上尽量身处黑暗中。

参与这项研究的86772名志愿者接受了光照、睡眠、体育活动和心理健康检查。夜间光照产生的影响与人口统计学、体育活动、季节和就业情况无关。