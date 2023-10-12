增加儿童视角 完善城市规划

下午4点半，笔者路过一所小学，双向四车道的马路，被翘首以待的家长和各式私家车塞满了。放学的一瞬间，孩子们走出校门，大人们立刻迎上去，空气中夹杂着叫喊应答声、车辆引擎声。半个小时左右，熙熙攘攘的人群才逐渐疏散开去。

不由得想起我的童年，许多快乐的记忆都发生在放学路上。无人接送，同学们有说有笑，大家走着玩着、相伴回家。谁家墙头的果子熟了，哪家商铺学具又上新了，每天虽重复着同一条路线，但总有新奇的故事发生，最终成为我作文里的“一件有趣的事”“有意义的一天”“我最喜欢的……”。

城市在进步，社会在发展，面对现代街区和复杂交通，家长不敢再轻易放手。按照成人尺寸设计的公共设施，难免会对孩子使用造成困扰。城市高速运转的同时，孩子活动的独立性和安全性相对降低，需要成年人更多的陪伴和看护。

一座朝气蓬勃的城市，一定充满了孩子的欢声笑语。2021年，国家发展改革委、教育部等23部门联合印发《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，明确到2025年在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点。儿童友好城市逐步从概念、规划，成为行动、共识。越来越多城市加入儿童友好城市建设队伍，越来越多公共空间因为适应儿童的需求而变得完善起来。

“1米高度”看城市，会发现同一个世界有着不同的“视界”。建设儿童友好城市，就是要在“1米高度”的儿童视角中，推进城市、街道、社区多层级儿童友好空间体系建设，加大对公共空间和服务设施的适儿化改造，让儿童拥有更多跑起来、跳起来、玩起来的成长空间。

“1米高度”看未来，今天的少年儿童，就是明天的建设者和生力军，儿童参与是儿童友好城市建设的重要内容。对于城市发展来说，儿童总有大人想不到的“小点子”，能看到大人忽视的“小风景”，儿童的期盼和建议将成为未来城市发展的灵感源泉。对儿童而言，参与家庭决策、社区治理或针对公共事务发表意见，需要具备细致观察、主动适应、积极参与的能力，以及平等交流、清晰表达、倾听共情的能力。这些参与经历将有助于培养责任意识和担当精神，为儿童全面健康成长奠定基础。

最好的城市理应倾听儿童的声音、成就儿童的梦想。完善城市规划建设，不妨增加儿童视角，全面构建儿童友好空间。这关系到每个家庭的希望，更寄托着人民对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2023年10月12日 13 版）