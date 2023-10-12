促进家居消费 助力美好生活

对许多人而言，家不仅仅是日常起居的空间，还承载着审美的偏好、幸福的想象。创造一个更舒适的家，是很多人奋斗的目标。

在我国，家居消费已成为仅次于汽车消费的家庭第二大支出。最近，重庆市14个部门联合印发《关于多措并举促进和扩大家居消费的通知》（以下简称《通知》），以12条具体措施促进和扩大家居消费，干货满满，令人期待。以政策利好鼓励家居消费，除了有挖掘市场潜力的考量，也向社会释放出关注人居生活、改善生活品质的政策善意。

优质的消费，往往能通过提升体验把幸福感具象化，家居消费尤其如此。家居消费涉及方方面面：从装修建材到家具电器，从衣食住行到文化娱乐，从一室一屋到整个社区……它串联起一条长长的上下游链条，覆盖生活的细节点滴。从某种意义上说，促进家居消费提档升级，不仅是实现高质量发展的手段，也是打造高品质生活的现实路径。

人是生活消费的主体，家居消费也要以便民为本。以《通知》为例，从其本身来看，它尊重居民消费升级的客观规律，增加供给、拓展场景、改善条件、提供保障，为居民营造更优消费环境；从其背景来看，重庆市正培育建设国际消费中心城市，“一刻钟便民生活服务圈”被纳入其中，《通知》中的“发展社区便民消费服务”等内容，显示出便民、消费、发展环环相扣，共同服务于美好生活。

家居消费的强势增长，背后有多种因素共同作用，比如数字技术激活生活创意，物流优化盘活下沉市场，行业细分创造更多选择等。可以发现，是智能化、现代化、专业化，让家居消费成为风口。在政策红利的加持下，相关企业要在提炼关键需求、聚焦消费热点上下功夫，将更多绿色、科技元素植入产品，充分满足消费者对于家居升级的期待。

家居消费的演变，是一部由生活写就的历史。家居消费的升级，也终归要在服务生活中落笔。当人们对自己的家展现出更高的品质追求，也是在为释放消费潜力蓄力。这样的力量，对于提振信心、激活市场，意义重大。

（摘编自《重庆日报》，原题为《让家居消费服务于美好生活》）

《 人民日报 》（ 2023年10月12日 05 版）