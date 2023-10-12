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世界视力日：职场护眼“视”不宜迟 六个秘诀请查收

2023年10月12日08:36 来源：人民网

编者按：10月12日是世界视力日，今年的主题聚焦职业人群眼健康。随着电脑、手机等电子产品的普及，人们的工作生活愈发便利。同时，由于电子产品使用不当等原因，上班族也面临一系列眼部健康问题。在职场中，上班族应如何健康用眼、守护视力？

(责编：乔业琼、高雷)




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