世界视力日：职场护眼“视”不宜迟 六个秘诀请查收

编者按：10月12日是世界视力日，今年的主题聚焦职业人群眼健康。随着电脑、手机等电子产品的普及，人们的工作生活愈发便利。同时，由于电子产品使用不当等原因，上班族也面临一系列眼部健康问题。在职场中，上班族应如何健康用眼、守护视力？