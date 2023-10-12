世界关节炎日：警惕！关节最怕这5件事儿

10月12日是世界关节炎日。关节炎是常见的慢性疾病之一，据统计，全球关节炎患者约有3.55亿人。人民网记者采访了重庆医科大学附属第一医院中西医结合科/中医科主任医师荣晓凤跟你聊聊“关节炎”的那些事儿。

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