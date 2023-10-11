直播预告：当过敏性结膜炎遇上干眼 专家教你巧应对

眼睛是心灵的窗户。为了增强全社会爱眼护眼意识，让权威实用的眼健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“关注普遍的眼健康 共筑光明未来”系列访谈。

现在正值秋高气爽，也是过敏的高发季。有人出现了眼痒、眼干的症状，有些孩子也出现了频繁眨眼、揉眼等异常表现。随着电子产品的普及，熬夜看手机、长时间盯着电脑屏幕，生活中越来越多人出现干眼症状。那么，过敏性结膜炎与干眼有什么关系？当过敏性结膜炎遇上干眼，该如何应对？10月12日14:00，国家儿童医学中心（北京）、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享“过敏性结膜炎相关干眼”的科普知识，教大家守护好眼健康。

专家简介

李莉，主任医师，教授，博士研究生导师，国家儿童医学中心（北京）、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任，中华医学会眼科学分会眼视光学组委员，中国医师协会青春期分会眼保健学组组长，中国医师协会眼科分会儿童眼健康学组副组长，北京医学会眼科分会副主任委员，北京医师协会眼科分会小儿眼科专业委员会主任委员，全国防盲技术指导组专家成员，中国医师协会科普分会眼科专业委员会委员，《中华眼科杂志》编委，《中国斜视与小儿眼科杂志》编委。

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